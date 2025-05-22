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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Esnafa rekor destek!

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz indirimli kredi desteklerinin toplamda 615,4 milyar liraya ulaştığını duyurdu. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına çıkıldı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:34
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Esnafa rekor destek!

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından hükümetin istihdam ve üretim odaklı politikaları kapsamında yürüttüğü kredi destek programlarının sonuçlarını duyurdu.

Nisan 2025 itibarıyla, esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli ve faiz indirimli kredilerin toplam tutarı 615,4 milyar liraya yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Kredilerin sektörel dağılımında ise en büyük payı 82 milyar lirayla toptan-perakende ticaret aldı. Ulaştırma ve depolama sektörüne 72 milyar lira, imalata ise 22,3 milyar lira kredi sağlandı.

Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.

2023 yılında 164 milyar lira, 2024'te ise 114,8 milyar lira faiz indirimli kaynak sağlandı.

TOPLAM ESNAF- SANATKAR SAYISI 791 BİNE ULAŞTI

2025'in ilk dört ayında 86.416 krediyle 51,5 milyar lira işletmelere destek sunuldu.

Aynı tarih itibarıyla toplam kredi bakiyesi 261,5 milyar lira, kredili esnaf - sanarkar sayısı ise 791.047 oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimizin istihdam ve üretim odaklı vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz kredi destek programları sayesinde, Nisan 2025 sonu itibariyle esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırdığımız Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarını 615,4 milyar lira seviyesine ulaştırdık. Böylece 600 milyar liralık eşiği geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık.

İşletme kredi üst limitini 1 milyon TL'ye, yatırım kredi limitini 2,5 milyon TL'ye çıkardık.

Azami 5 yaşa kadar ikinci el araç alımlarını yatırım kredisine dâhil ettik;

Genel işletme kredilerinde 36 ay olan toplam geri ödeme süresini genişleterek 48 aya çıkardık.

Kredi geri ödemelerinde taksit ödeme süresini 3 aydan, isteğe bağlı olarak 6 aya yükselttik,

Kredi başvurusunda bulunabilmek için faaliyete başlama süre şartını 6 aydan 3 aya indirdik.

Krediler için esnafımızın üstlendiği faiz oranını yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürdük.

Kredi faizlerinin Hazine sübvansiyon oranı yüzde 20 iken bu oranı genel işletme kredileri ile yatırım kredileri için yüzde 50'ye yükselttik.

Ticaret Bakanlığı olarak, girişimcilik ruhunu desteklemek için sıfır faizli özel programları yürürlüğe soktuk. Bu kapsamda;

Genç Girişimci Kredisi: 768 esnafımıza 145,5 milyon TL,

Usta Girişimci Kredisi: 255 esnafımıza 18,9 milyon TL,

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kredisi: 270 esnafımıza 17,3 milyon TL tutarında faizsiz finansman sağladık. Ayrıca 13.829 esnafımız işyeri veya taşıt edinme amaçlı yatırım kredilerinden faydalanırken; bu kalemdeki kredi kullandırım tutarı toplamı 8,9 milyar lirayı aşmıştır.

2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan Asrin Felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından bölge esnafımızı rahatlatmak için ödemelerde iki kez altışar aylık öteleme imkanı sağlanırken; ilgili dönemde kredi ve kefalet kooperatiflerine olan geçmiş borç fazlalarını silme kararı aldık.

Deprem bölgemizde bulunan 27.202 işletmeye 6,73 milyar TL tutarında yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandırdık. Böylece felaketin yaralarını sararken ticari faaliyetin devamlılığını güvence altına aldık."

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Ticaret Bakanlığı X hesabı)Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Ticaret Bakanlığı X hesabı)

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Ticaret Bakanlığı X hesabı)Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Ticaret Bakanlığı X hesabı)

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