1 günlük lüks keyfi 28 bin tl

Otomobil kiralama sektörünün yüzünü lüks araçlara olan ilgi güldürdü. İşadamları iş toplantılarına giderken, sosyetik isimler ve gençler arkadaşları ile buluşurken imajını yükseltmek ve zengin görünmek için lüks oto kiralamaya yöneldi. Turistlerin de yükselen ilgisi ile kiralık lüks otomobile olan talep 1 yılda yüzde 50 arttı.
MKR Group Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kürkoğlu, lüks otomobil kiralamanın maliyetinin şoförle birlikte günlük 350 ile 5 bin 50 euro (28 bin 340 lira) arasında değiştiğini söyledi. En pahalı günlük kiralık aracın 5 bin euro ile Lamborghini olduğunu anlatan Kürkoğlu, "En uygun lüks otomobilimiz ise günlüğü 300 euro olan Porsche araçlarımız. Günlük şoför kiralamanın maliyeti 50 euro" dedi.
İşadamlarının makam araçları ve cipleri tercih ettiğini, gençlerin spor arabalara yöneldiğini belirten Kürkoğlu, "Sosyetik isimler ise dizaynıyla dikkat çeken modelleri kiralıyor" dedi. İşadamlarının iş görüşmesine giderken imajını yükseltmek için şoförlü lüks araçları tercih ettiğini anlatan Kürkoğlu, şöyle konuştu: "Gençler ise arkadaşlarına hava atmak için lüks araç kiralıyor. Günlere giderken araç kiralayan hanımlar var. Sosyetik isimler ise farklı farklı araçlar kiralayıp, araçların hepsi kendilerininmiş gibi göstermek istiyor. Lüks araçların ortalama değeri 2 milyon lira. Bu parayı vermek istemeyenler, kiralayarak aynı imaja sahip olmak istiyorlar. Turistler ve yurt dışında yaşayan Türkler de kiralık lüks araçlara ilgi duyuyor. Araplar büyük lüks araçları tercih ediyor. Lüks otomobillerin kiralanma oranı bu hareketlilik ile son 1 yılda yüzde 50 arttı."
Özlem KAMER TERCANLI
MKR Group Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kürkoğlu, lüks otomobil kiralamanın maliyetinin şoförle birlikte günlük 350 ile 5 bin 50 euro (28 bin 340 lira) arasında değiştiğini söyledi. En pahalı günlük kiralık aracın 5 bin euro ile Lamborghini olduğunu anlatan Kürkoğlu, "En uygun lüks otomobilimiz ise günlüğü 300 euro olan Porsche araçlarımız. Günlük şoför kiralamanın maliyeti 50 euro" dedi.
İşadamlarının makam araçları ve cipleri tercih ettiğini, gençlerin spor arabalara yöneldiğini belirten Kürkoğlu, "Sosyetik isimler ise dizaynıyla dikkat çeken modelleri kiralıyor" dedi. İşadamlarının iş görüşmesine giderken imajını yükseltmek için şoförlü lüks araçları tercih ettiğini anlatan Kürkoğlu, şöyle konuştu: "Gençler ise arkadaşlarına hava atmak için lüks araç kiralıyor. Günlere giderken araç kiralayan hanımlar var. Sosyetik isimler ise farklı farklı araçlar kiralayıp, araçların hepsi kendilerininmiş gibi göstermek istiyor. Lüks araçların ortalama değeri 2 milyon lira. Bu parayı vermek istemeyenler, kiralayarak aynı imaja sahip olmak istiyorlar. Turistler ve yurt dışında yaşayan Türkler de kiralık lüks araçlara ilgi duyuyor. Araplar büyük lüks araçları tercih ediyor. Lüks otomobillerin kiralanma oranı bu hareketlilik ile son 1 yılda yüzde 50 arttı."
Özlem KAMER TERCANLI
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