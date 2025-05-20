T.C.

GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

1-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıdaki Tablo'da bilgileri yer alan taşınmazlarımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 03/06/2025 tarihine rastlayan salı günü aşağıdaki bilgileri yer alan taşınmazlar için belirtilen saatte Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İdarenin Adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Yeni Belediye Hizmet Binası No:2 kat :3 GÜLŞEHİR.Telefon : 0 384 411 30 03 Fax: 0 384 411 39 05' dir.

4-İhalesi yapılacak olan taşınmazlara ait Tapu bilgileri, imar durumu, ihale saati, ihale bedelleri ile geçici teminat tutarları, satış şekli gibi satışa esas bilgiler Tablo'da gösterilmiştir. İhale de her bir taşınmaz için belirlenen satış bedeli üzerinden ihale edilecek olup en az pey sürme bedeli 10.000,00 TL. ve üzeridir.

TABLO( SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR )

S.N. MAHALLE ADA PARSEL BAĞ. DÜK NO VASFI M2 HİSSE KAT İMAR DURUMU İHALE

SAATİ %3 GEÇ.

TEM.₺ SATIŞ

DEĞERİ ₺ 1 FATİH 683 3 - ARSA 645 497 - 3 KAT AYRIK NİZAM 0,30-0,90 10:00 59.640₺ 1.988.000₺ 2 FATİH 1709 1 - ARSA 628,41 TAM - 2 KAT AYRIK NİZAM

0,30-0,60 10:05 51.844₺ 1.728.128₺ 3 ÇAYIR 144 8 - KARGİR BİNA

VE DÜKKAN 169,22 TAM - BLOK NİZAM 3 KAT 10:10 139.607₺ 4.653.550₺ 4 KARAVEZİR 446 508 4 DÜKKAN 92,65 TAM ZEMİN 10:15 55.590₺ 1.853.000₺

5-Satışı yapılacak olan taşınmazlarımızın ihalesine ilişkin detaylar ve özel şartlara ilişkin bilgileri içeren doküman Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 09:30'a kadar ücretsiz olarak görülebilir. İhale için son müracaat tarih ve saati ihale günü olan 03/06/2025 saat 09.30'dur.

6-İhaleye katılacaklar 500.00 TL. doküman bedelini Belediyemize ödeyerek, doküman bedeli makbuzunu ve geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuzu İhale Komisyonuna ibraz edecektir. Birden fazla ihaleye katılacaklar her bir taşınmaz için ayrı ayrı doküman bedeli ile geçici teminat bedeli ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler,



GERÇEK KİŞİLERDEN;

T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim yeri belgesi ( Tebligata yarar adres beyanı için ) İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz, Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartnamesi ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. İhaleye başkasının adına vekaleten katılacaklardan Noterden onaylı Vekaletname ile vekalet edene dair imza beyannamesi tebliğ edecektir. Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi.



TÜZEL KİŞİLERDEN :

a. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü.

b.Vakıflar ve Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten noter tasdikli yetki belgesi ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

c.Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

d.Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e.İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz.

f.Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi,



İhaleye Katılamayacak Olanlar.

a.İhaleye katılma şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.

b.2886 Sayılı D.İ.K. ve 4734 sayılı K.İ.K. göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

7-İhalede KDV muafiyeti uygulanacaktır.

8-Satışı yapılmayan taşınmazlar için 2.nci ihale 18/06/2025 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN02226705 #ilan.gov.tr