İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler

İsrail Gazze’de yıllardır devam eden ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu hedef aldı. Tüm dünyanın anbean takip ettiği filodaki teknelere saldıran İsrail, 38'i Türk 200’den fazla aktivisti yasadışı şekilde gözaltına aldı. İsrail ordusunun yasadışı müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada tüm aktivistlerin güvende ve sağlıklı olduğu belirtildi. İşte siyonist güçlerce yasadışı şekilde gözaltına alınan Türkler…

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu,siyonist işgal ordusu tarafından hedef alındı. 20'den fazla savaş gemisiyle kuşatma kuran İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak yardım gönüllülerini zorla alıkoydu.

Katil İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kamerada!

Katil İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kamerada!

"ALMA'YA ULAŞAMIYORUZ"
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AKTİVİSTLER ESİR ALINDI

İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı Türk vatandaşlarının bir kısmının kimlik bilgileri belli oldu.

İsrail'in gemilere yönelik saldırılarının ardından Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, yasa dışı şekilde alıkonan Türk aktivist sayısının 38 olduğunu duyurdu. Delegasyon ayrıca, 9 kişiyle iletişim kurulamadığını ve bu kişilerle birlikte sayının 47'ye yükselebileceğini belirtti.

SUMUD: AKTİVİSTLERİMİZ GÜVENDE VE SAĞLIKLI

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada tüm aktivistlerin güvende ve sağlıklı olduğu belirtildi.

İŞTE ESİR ALINAN TÜRKLER

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre alıkonulan isimler şu şekilde:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (TR1 Austral) İkbal Gürpınar, Said Ercan, Muhammet E. Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet E. Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa M. Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye S. Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem."



CANLI YAYINDA HUKUK TANIMAZLIK!

Dünya tarafından takip edilen görüntülerde katil İsrail ordusunun hukuk tanımaz müdahalesi de anbean kaydedildi.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin aktivistlerden telefonlarını denize atmalarını istedikleri anlar yer aldı.



SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail'in Gazze'ye yönelik gayrimeşru ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, hem seyrüsefer serbestisini düzenleyen uluslararası deniz hukuku hem de ablukayı düzenleyen insancıl hukuk açısından birçok kurala aykırılık teşkil ediyor.

Gazzeye yola çıkan Sumud Filosundan Takvime özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilirGazzeye yola çıkan Sumud Filosundan Takvime özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilir
