Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu,siyonist işgal ordusu tarafından hedef alındı. 20'den fazla savaş gemisiyle kuşatma kuran İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak yardım gönüllülerini zorla alıkoydu. Katil İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kamerada!

Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü) "ALMA'YA ULAŞAMIYORUZ"

Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. AKTİVİSTLER ESİR ALINDI İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı Türk vatandaşlarının bir kısmının kimlik bilgileri belli oldu. İsrail'in gemilere yönelik saldırılarının ardından Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, yasa dışı şekilde alıkonan Türk aktivist sayısının 38 olduğunu duyurdu. Delegasyon ayrıca, 9 kişiyle iletişim kurulamadığını ve bu kişilerle birlikte sayının 47'ye yükselebileceğini belirtti.