Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçti.
SUMUD FİLOSU'NDAN TAKVİM'E ÖZEL AÇIKLAMA
Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplanırken filodan Mehmet Emin Aydın, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
"BU BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"
Yaklaşık 10 dakika önce 6 mil açıklarında bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunu belirten aktivist Mehmet Emin Aydın, "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahale bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız." dedi.