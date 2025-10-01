Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"

"BU BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"

Yaklaşık 10 dakika önce 6 mil açıklarında bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunu belirten aktivist Mehmet Emin Aydın, "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahale bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız." dedi.