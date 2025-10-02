PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Katil İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kamerada!
Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 00:22
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun kuşatmasıyla saldırı alarmına geçti. 20’den fazla savaş gemisinin çevrelediği filodaki birçok tekne alıkonulurken, müdahale anları tüm dünyanın gözü önünde canlı yayınla ekrana yansıdı.
Bunlar da Var
00:51
Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
01.10.2025
Çarşamba
01:45
Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü
01.10.2025
Çarşamba
00:13
YENİ GÖRÜNTÜ: Güllü'nün naaşı başında yürek burkan görüntü! Sinir krizi geçirdi!
01.10.2025
Çarşamba
00:17
Peygamberlere küfreden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı!
01.10.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN