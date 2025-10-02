Başkan Erdoğan: "Kıllarına zarar gelmeyecek"

İsrail Gazze’de yıllardır devam eden ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu hedef aldı. Tüm dünyanın anbean takip ettiği filodaki teknelere saldıran İsrail, 48'i Türk olmak üzere çok sayıda aktivisti yasadışı şekilde esir aldı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada an be an takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.