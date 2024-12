HTŞ, Suriye'deki 61 yıllık Bass Rejimi'ni devirdi! Dünya basını tarihi gelişmeyi "Kazanan Türkiye oldu" diye verdi

Suriye'de 61 yıllık Baas, 54 yıllık Esad iktidarı yıkıldı. Suriye Milli Ordusu ise "Özgürlük Şafağı" operasyonuyla PKK/ YPG'li teröristleri önce Tel-Rıfat'tan attı. Ardından Münbiç'i kuşattı. Fıratın'ın batısında terör örgütlerinin yuvalandığı bu şehri de kurtardı. Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyü terörden arındırıldı.

İlçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, şehirde kontrolü ele aldı. Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı. ABD destekli terör örgütünün yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan şehrin temizlenmesi sonrası insanlar "Özgürlük" bayramı yaptı. Bu temizlik operasyonunun sadece 24 saat sürdüğü vurgulandı. Böylelikle TSK'nın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları sonrasında sınır hattının güvenliğine Tel Rıfat'tan sonra Münbiç de katıldı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısını tekrarladı.



EL-BEŞİR BAŞBAKAN

Suriye'de hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi. Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, "Buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.



VATAN HASRETİ BİTTİ

Suriyeliler ülkenin çeşitli yerlerinden Şam'a doğru yola çıktı. Gece çekilen fotoğraflarda ucu görünmeyen kuyrukların varış noktasının insanların evleri olduğu anlaşıldı. Başken'te ulaşan vatandaşlar, meydanlara aktı. Esad rejimini temsil eden heykelleri yıkapı yıktı. Konutlara girerek rejimin sembollerini ortadan kaldırdı. Türkiye'de bulunan Suriyeliler de sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda dönüş izdihamı yaşandı.



FIRSATÇI İSRAİL

İsrail, 1973'ten sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. Başbakan Netanyahu, "1974 yılında imzalanan anlaşma hükümsüzdür" dedi. Öte yandan İsrail, Lazkiye'deki Suriye donanmasına hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Şam'da bulunan kimyasal üretim tesisini de vurdu.



ESAD PALAS

Rusya'ya sığınan devrik lider Esad ailesinin, Moskova'da gökdeleninde yaşayacakları ortaya çıktı. 2 milyar dolarlık servetleriyle kaçan ailenin bu plazada her biri 40 milyon dolar olan 18 dairesi olduğu vurgulandı. Çiftin kızları Zein, oğulları Kerim ve Hafez'le birlikte dünyaya bu gökdelenden bakacakları anlaşıldı. Konutta sinema salonundan saunalara kadar her türlü konforun düşünüldüğü de hatırlatıldı.



Suriye'deki şaşalı yaşamı sayesinde 'Çöldeki Gül' olarak anılan Esma Esad, 1975 yılında Londra'da, kardiyolog olan Fawaz Akhras ile üst düzey bir Suriye diplomatı Sahar'ın kızı olarak dünyaya geldi. Deutsche Bank ve JPMorgan gibi büyük şirketlerde yatırım bankacılığı kariyerine devam etti. Ardından Esad ile evlendi.



SURİYE'DEKİ GUANTANAMO

ABD'nin en korkunç hapishanesi Guantanamo'nun bir benzeri, Suriye'de ortaya çıktı. Sednaya Hapishanesi'nde 100 bin tutuklunun olduğu anlaşıldı. Yeni yönetim, mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştı. Hapishanede mahkumlara her türlü işkencenin yapıldığı hatırlatıldı. Bunlardan en korkuncunun ise 'insan presi' olduğu anlaşıldı. Mahkumların presin içine konup konuşturulmaya çalışıldığı, konuşmayanlar ezilerek katledildiği vurgulandı.



NOTLAR:

- Türkiye, YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde bulunmasına karşı çıkıyordu.

- ABD ve Rusya defalarca kez YPG'nin Fırat'ın batısından çekileceklerine dair söz vermişti.

- Rusya'ya sayısız savaş suçu işleyen Esad'ın yargılanması için baskılar başlıyor.