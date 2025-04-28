Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk. Rabbim kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)



"GAZZE FİLİSTİN HALKININDIR"

İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.

"NÜFUS MESELESİ BEKA MESELESİ HALİNE GELDİ"

Ülkemiz genelinde 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz ve yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek, yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.

Bundan 31 yıl önce başlayan uzay maceramız Türksat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.