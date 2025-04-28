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Başkan Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP'ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çok kritik bir uyarıda bulundu ve nüfus meselesinin beka meselesi haline geldiğini söyledi. İstanbul'daki 6.2'lik depremde devletin, milletinin yanında olduğunu belirten Erdoğan, CHP'nin 6 Şubat'tan ders almadığını ifade etti. Özel'in İstanbul'un yolunu depremden 5 gün sonra hatırladığını dile getiren Erdoğan, "Hiç kusura bakmayın İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değil! Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım" dedi. Erdoğan, "1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 19:49
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.

Erdoğan, kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar



Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk. Rabbim kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)

"GAZZE FİLİSTİN HALKININDIR"

İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.

"NÜFUS MESELESİ BEKA MESELESİ HALİNE GELDİ"

Ülkemiz genelinde 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz ve yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek, yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.

Bundan 31 yıl önce başlayan uzay maceramız Türksat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)

Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimizle süreci yakından izliyoruz. 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği vesilesiyle Külliyemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadık.

TRABZONLU GENÇLERE TEBRİK

UEFA gençlik liginde finale yükselen Trabzonspor U19 takımımıza bu akşam Barcelona ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum.

İran'da bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Yarın Türkiye-İtalya dördüncü hükumetler arası zirve toplantısı için İtalya'ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)

6.2'LİK İSTANBUL DEPREMİ

23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panikle düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Dün de Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor yine burada Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımız ve babalarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul'a gönderdim hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık. 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptık. Toplam altı hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul'a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (AA)

"ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL'UN YOLUNU ANCAK BEŞ GÜN SONRA HATIRLADI"

Muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin ise vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik, fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz millete saygımızın bir gereği olarak sükûnet ettikçe muhataplarımız çok daha pervasız daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Bunu geçmişte afetlerde defalarca yaşadık, maalesef yine yaşıyoruz. Ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'un yolunu ancak beş gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. Yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni skandallar üzerine bant çekmek için İstanbul'a geldi. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettik ardından akşamüstü İstanbul'a geçerek AFAD'la ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık talimatlarımızı verdik.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağız. Dolayısıyla bugün bu konuya girmeyeceğim. Bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık ama biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık. Bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz.


ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Erdoğan, "1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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