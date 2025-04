Başkan Erdoğan’dan Roma seferi! İtalya’da Meloni ile bir araya gelecek

Türkiye ile İtalya arasında ilki 2008'de İzmir'de, ikincisi 2012'de Roma'da ve üçüncüsü de 2022'de Ankara'da düzenlenen hükümetlerarası zirve toplantısının dördüncüsü yarın Roma'da düzenlenecek. Zirve çerçevesinde iki ülke iş çevreleri, düzenlenecek iş forumunda bir araya gelecek. Nisan başında İtalya'nın başkenti Roma'da göreve başlayan ve Türkiye'nin bu kentte görevlendirdiği ilk kadın büyükelçi Ülgen, zirve öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Ülgen, " Çok heyecanlıyız. Bence buradaki bütün Türkler aynı heyecanı paylaşıyorlar. Bütün kurumlarımızla birlikte uzunca bir süredir bu zirveye hazırlanıyoruz. Aynı heyecanın, İtalyan tarafında da olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Şu anda birçok arkadaşım, aslında arazide ve hükümetlerarası zirveyi gerçekleştirecek olan bakanlıklarla da çok yakın temaslarımız devam ediyor." dedi. Roma'daki görevine kısa süre önce başladığını hatırlatan Ülgen, "Başladığım andan itibaren bu zirve, gerçekten iki ülke ilişkilerinin en önemli hedefi haline geldi." diye konuştu. Ülgen, zirve dolayısıyla Roma'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı ve heyetini en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirerek, zirvenin sonrasında da açılacak yeni ufuklara, geleneksel olarak çok olumlu seyreden bu ikili ilişkilere nasıl bir ivme katabileceklerine, her iki devlet ve millet için kazan-kazan prensibini nasıl daha iyi uygulayacaklarına bakacaklarını anlattı. İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ NE DURUMDA? Büyükelçi Ülgen, iyi ilişkilerin son dönemde daha da kritik önem kazandığına işaret ederek, "Nedir bu 'son dönem' diye kastettiğim gelişmeler? Belki akıllara ilk gelen şey yeniden gözden geçirilen Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisi. Aslında her iki ülkenin de bulundukları coğrafyalarda ve İtalyanların tabiriyle daha genişletilmiş Akdeniz coğrafyasında ve buralardaki mücavir coğrafyalarımızda neler yapabileceğimiz, birbirimizin politikalarına ne kadar katkı sağlayabileceğimiz. Örneğin Afrika, örneğin Balkanlar, örneğin tabii ki Orta Doğu ve dediğim gibi Avrupa-Atlantik. Bunların hepsi özellikle dış politikamızın birlikte hareket etmesi ve birbirimizden güç alması için çok müthiş zeminler sunuyorlar. Dolayısıyla siyasi ilişkilerimizde o manada çok büyük bir ivme katıyorlar." ifadelerini kullandı. "2024 SONU İTİBARIYLA 32,2 MİLYAR DOLARLIK BİR TİCARET HACMİNE KAVUŞTUK" İkili ilişkilerde iş dünyasının da önemli bir rol oynadığını dile getiren Ülgen, şöyle devam etti: "Burada belki bir başarı hikayesinden bahsetmek gerekirse onu da özel sektörümüze, iş dünyamıza vermeliyim. Şüphesiz ki güçlerini bu kuvvetli siyasi ilişkilerden alıyorlar. Örneğin 2019 yılında iki ülke 10 milyarlı ticaret hacimlerinde seyrederken 2024 yılı sonu itibarıyla 32,2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine kavuştuk. Bu gerçekten iki taraf için de çok sevindirici. Ben inanıyorum ki bu zirvede liderlerimiz yeni hedefler koyacaklar ve büyük bir heyecanla zirveye aslında bizzat katılım da sağlamasını beklediğimiz iş dünyamız bu hedefe sahip çıkacak."

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. (AA)



Ülgen, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaretin esasen otomotiv sektörü, demir-çelik, tekstil, ilaç, gıda gibi daha geleneksel alanlarda gayet başarıyla seyretmekte olduğunu belirterek, "Fakat son yıllarda burada bir katma değer görüyoruz; yeni teknolojiler dediğimiz yapay zekaya dayanan, AR-GE temelli ve gerçekten iki tarafın özel sektörünü de heyecanlandıran ve gençlere çok hitap eden alanlarda da ticaretimizin teşvik edileceğine inanıyorum liderlerimiz tarafından. Bu teşvikin sonucunda da çok olumlu geri dönüşler yaşayacağımıza, burada şahit olacağımıza inanıyorum. Zaten savunma sanayisi ile bu değişimi ve farklı alanlarda aslında iki ülkenin dinamiklerinin bir araya geldiklerinde nasıl bir sinerji yarattıklarını gördük." şeklinde konuştu.



Zirveden ne tür sonuçlar beklediği sorusuna da Elif Çomoğlu Ülgen, "Evet, zirvemiz güzel haberlere gebe diyelim." yanıtını verdi.



Ülgen, dış politikadaki güncel meselelere de işaret ederek, şunları kaydetti:



"Uluslararası politika, ticaretteki ortaklıklar ve dünyadaki hızla değişen gereklilikler Akdeniz'in bu iki güçlü müttefikini, yıllardır çok iyi işbirliği yapan, birbirini tanıyan bu iki ülkeyi belki de her zamankinden daha sorumlu bir şekilde bu gidişatta yerlerini almaya zorlayacak diye düşünüyorum hem siyasi olarak hem ekonomik olarak."



KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ BOYUTU

Ülgen, kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'nın simgesi Kolezyum'da Ekim 2024'te açılan Göbeklitepe Sergisi'nin kapanışını yaptığını hatırlatarak, "Bu vesileyle iki ülke ilişkilerinde çok köklü, sağlam temelleri olan kültür boyutuna da şahit oldum. Bu zirveden o manada da güzel haberler bekleyebiliriz. Yine keza Sayın Bakanımızın da özel ilgi alanı olan turizm ki biliyorsunuz İtalya ile turizmde de bazılarına göre birbirimize rakibiz. Ama biz bunu rekabet olarak değil birbirimizi tamamlamak birbirimizi teşvik etmek olarak alıyoruz." dedi.



Türkiye'ye 2024 sonu itibarıyla 750 bine yakın İtalyan turistin geldiğini aktaran Ülgen, "Bizim hedefimiz tabii kısa vadede bunu 1 milyona çekmek ve bunun da Türkiye'nin güttüğü politikalarla çok kolay sağlanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde İtalya'ya gelen Türk turist sayısını artırmak konusunda da çeşitli projelerimiz var." diye konuştu.



TÜRK ÖĞRENCİLERİN VİZE ALMA KONUSUNDAKİ SIKINTILARI

Ülgen, yüksek eğitim alanında yurt dışına giden Türk öğrencilerin son yıllarda İtalya'yı tercih ettiğine işaret ederek, "Ben her bir öğrencinin eğitimlerini takiben görev alacakları her neresi olursa, İtalya, Türkiye veya dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar doğal elçilerimiz olacaklarına da inanıyorum. Bu da beni heyecanlandırıyor iki ülke ilişkilerinin geleceğinin parlaklığı konusunda." ifadelerini kullandı.



Türk öğrencilerin son dönemde İtalya'dan vize almakta sorunlarla karşılaştığı hatırlatılan ve bu konuya ilişkin görüşleri sorulan Ülgen, "Biz tabiatıyla burada vatandaşlarımızın sözcüsü olarak bu sıkıntıyı her kademede dikkate getiriyoruz. Bundan tabii ki liderliğimizin de haberi var. Ankara'daki İtalya Büyükelçiliği ile de yakın bir işbirliğimiz var. Gerçekten iyi niyetle çalışmalar devam ediyor. Bazı mağduriyetler olduğunun farkındayız. Bunların telafisi için de vatandaşlarımızla omuz omuza ve İtalyan makamlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." yanıtını verdi.