Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun ortadan kaybolan kamera görüntülerine ulaşıldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun ortadan kaybolan kamera görüntülerine ulaşıldı.
GÖRÜNTÜLER KARARTILMAYA ÇALIŞILDI
İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra ekipler soruşturma kapsamında görüntülere ulaşmaya çalıştı. Savcılık karartılmaya çalışıldığı belirlenen görüntülerin peşine düştü. Kamera ekipmanlarının Büyükşehir Belediyesi'nin bir deposuna kaldırıldığı iddia edildi.
EMRİ DİLEK İMAMOĞLU VERDİ
İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında 4 hardisk bulundu. Fakat hardisklere zarar verildiği belirlendi. Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırdığı iddia edildi.
İBB'de suça karışan yöneticilere yönelik 19 Mart'ta dev bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon çerçevesinde 106 kişi gözaltına alınmıştı. 53 şüpheli ise tutuklanmıştı. İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanarak Marmara cezaevine gönderilmişti.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Rumeli hisarı'ndaki resmi konutunda gözaltına alınmıştı. İmamoğlu giyinme odasında kıyafetlerini giyinirken son videosunu da bu konutta çekmişti.
Buradan emniyete götürülen şüpheli İmamoğlu, daha sonradan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri ardından Marmara cezaevine konulmuştu.
HARDDİSKLER DEPODAN ÇIKTI
İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi konuttaki kameraları temin etmek istedi.
Fakat kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlendi. Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karıştı.
GÖRÜNTÜLERİN YER ALDIĞI KAMERA EKİPMANLARI DEPODA ELE GEÇİRİLDİ
Büyükşehir belediyesi'nin bir deposuna götürüldüğünü iddia edilen kamera ekipmanları yapılan ilk aramada depoda bulunamadı. Nereye kaçırıldı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi. Kamera sisteminin sökülmesi şüphe uyandırdı. Görüntülerde ne olduğu merak ediliyor.
HARDDİSKLER TAHRİP EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, kamera kayıtlarının içinde olduğu 4 harddiskin yapılan ilk incelemede tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı. Harddisklerden görüntülerin kurtarılıp kurtarılamayacağı bilinmiyor. Siber ekipler hard diskleri inceliyor.
GİZLİ TOPLANTININ KARARTILMAYA ÇALIŞILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun gizli kasası olarak nitelendirilen isimlerle 'acil' kodlu toplantılar yaptığı açığa çıkmıştı. Görüntülerde korumaların otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapatarak gizli görüşmenin kayıt altına alınmasını engellemeye çalıştığı belirlenmişti.