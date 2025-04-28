Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!

Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (AA)

İBB'de suça karışan yöneticilere yönelik 19 Mart'ta dev bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon çerçevesinde 106 kişi gözaltına alınmıştı. 53 şüpheli ise tutuklanmıştı. İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanarak Marmara cezaevine gönderilmişti.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Rumeli hisarı'ndaki resmi konutunda gözaltına alınmıştı. İmamoğlu giyinme odasında kıyafetlerini giyinirken son videosunu da bu konutta çekmişti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü Buradan emniyete götürülen şüpheli İmamoğlu, daha sonradan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri ardından Marmara cezaevine konulmuştu. HARDDİSKLER DEPODAN ÇIKTI

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi konuttaki kameraları temin etmek istedi.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH) Fakat kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlendi. Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karıştı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konut (Takvim.com.tr) GÖRÜNTÜLERİN YER ALDIĞI KAMERA EKİPMANLARI DEPODA ELE GEÇİRİLDİ

Büyükşehir belediyesi'nin bir deposuna götürüldüğünü iddia edilen kamera ekipmanları yapılan ilk aramada depoda bulunamadı. Nereye kaçırıldı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi. Kamera sisteminin sökülmesi şüphe uyandırdı. Görüntülerde ne olduğu merak ediliyor.