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Dilek İmamoğlu'nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!

CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutunun kamera görüntülerinin karartıldığı ortaya çıktı. Talimatı Dilek İmamoğlu'nun verdiği iddia edilirken savcılığın talimatı üzerine kayıtların yer aldığı 4 harddisk, İSPER A.Ş.'nin deposunda bulundu. Hardisklere zarar verildiği belirlendi. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan görüntülerde korumaların otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapatarak gizli görüşmenin kayıt altına alınmasını engellemeye çalıştığı belirlenmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 08:34 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 09:00
Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun ortadan kaybolan kamera görüntülerine ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntüleri karartılmaya çalışıldı. (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntüleri karartılmaya çalışıldı. (Takvim.com.tr)

GÖRÜNTÜLER KARARTILMAYA ÇALIŞILDI
İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra ekipler soruşturma kapsamında görüntülere ulaşmaya çalıştı. Savcılık karartılmaya çalışıldığı belirlenen görüntülerin peşine düştü. Kamera ekipmanlarının Büyükşehir Belediyesi'nin bir deposuna kaldırıldığı iddia edildi.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)

EMRİ DİLEK İMAMOĞLU VERDİ
İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında 4 hardisk bulundu. Fakat hardisklere zarar verildiği belirlendi. Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırdığı iddia edildi.

Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (AA)Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu (AA)


İBB'de suça karışan yöneticilere yönelik 19 Mart'ta dev bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon çerçevesinde 106 kişi gözaltına alınmıştı. 53 şüpheli ise tutuklanmıştı. İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanarak Marmara cezaevine gönderilmişti.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Rumeli hisarı'ndaki resmi konutunda gözaltına alınmıştı. İmamoğlu giyinme odasında kıyafetlerini giyinirken son videosunu da bu konutta çekmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü

Buradan emniyete götürülen şüpheli İmamoğlu, daha sonradan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri ardından Marmara cezaevine konulmuştu.

HARDDİSKLER DEPODAN ÇIKTI
İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi konuttaki kameraları temin etmek istedi.

Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)Ele geçirilen harddisk ve ekipmanlar (SABAH)

Fakat kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlendi. Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karıştı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konut (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konut (Takvim.com.tr)

GÖRÜNTÜLERİN YER ALDIĞI KAMERA EKİPMANLARI DEPODA ELE GEÇİRİLDİ
Büyükşehir belediyesi'nin bir deposuna götürüldüğünü iddia edilen kamera ekipmanları yapılan ilk aramada depoda bulunamadı. Nereye kaçırıldı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi. Kamera sisteminin sökülmesi şüphe uyandırdı. Görüntülerde ne olduğu merak ediliyor.

HARDDİSKLER TAHRİP EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, kamera kayıtlarının içinde olduğu 4 harddiskin yapılan ilk incelemede tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı. Harddisklerden görüntülerin kurtarılıp kurtarılamayacağı bilinmiyor. Siber ekipler hard diskleri inceliyor.



GİZLİ TOPLANTININ KARARTILMAYA ÇALIŞILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun gizli kasası olarak nitelendirilen isimlerle 'acil' kodlu toplantılar yaptığı açığa çıkmıştı. Görüntülerde korumaların otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapatarak gizli görüşmenin kayıt altına alınmasını engellemeye çalıştığı belirlenmişti.

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