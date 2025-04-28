İmamoğlu'nun bantçı koruması ifadede döküldü! "Birçok kez kamera kapattık" itirafı... CHP'den bavul dolusu "jammer" yalanı

Yapılan gizli toplantıyı ve bavul içinde ne olduğunu saklamak için jammer açıklamasında bulunan CHP söz konusu sinyal kesicinin izinsiz kullanımının da yasak olduğunu unuttu. Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.

ürkmen, otelden valizlerle çıkan kişinin kendisi olduğunu söyledi (Takvim.com.tr) "VALİZLERLE ÇIKAN KİŞİ BENDİM" Ekrem İmamoğlu 'nun Tuncay Yılmaz , Ertan Yıldız , Adem Soytekin , Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile neden otelde sır bir toplantı yaptığını bilmediğini söyleyen koruma Türkmen, otelden valizlerle çıkan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Otel yönetiminin "Jammer kullanılmadı" açıklamasına rağmen valizlerle jammer olduğunu öne süre Çağlar Türkmen 'in CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'le ağız birliği yapması dikkat çekti. SADECE TELEFON DEĞİL HAYAT DURUYOR Söz konusu jammer sadece bulunduğu alanı değil var olduğu yapının tamamını etkiler. Bu da otel genelinde telefon sinyalleri, internet, pos cihazı hatta odalara giriş kartlarının bile çalışmaması anlamına gelir. Eğer CHP'nin söylediği gibi jammer varsa otelde konaklayan iş insanları, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin toplantısının olduğu 1,5 saat boyunca telefon görüşmesi yapamamış, internetini kullanamamış hatta odalarına girememiş olması gerekir. BİREYSEL KULLANIMI YASAK







"KAMERAYI BANTLA KAPATMAK BİR CÜRET İŞİ! KORUMA POLİSİMİZ BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"



İçişleri Bakan Ali Yerlikaya da "Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil." dedi.



Kendisinin jammer kullanmadığını ve güvenlik kamerasının bantla kapatmanın bir mantığı olmadığını ifade den Yerlikaya, "Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki. Bizde jammer kullanımı, sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Birçok devlet başkanının katıldığı bir toplantıda jammer kullanımı olabilir. Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz." diyerek koruma polislerinin böyle bir şey yapmayacağını açıkladı.





CHP'Lİ YARKADAŞ: KAMERA BANTLAMAK DAVAYI ZORA SOKTU



CHP'nin jammer yalanına CHP içinden bile tepki geldi. CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında CHP'nin jammer açıklamasına da tepki gösterdi.



"Seni devlet korur" diyen Yarkadaş izinsiz jammer kullanımının hukuksuz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bak yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini kamu korur, devlet korur. Zaten devlet senin yanına 4 tane polis vermiş. Bir de Ekrem Bey'in görmediği polisler var. Sen onları görmezsin bilmezsin. İstihbarat ayrı durum değerlendirmesi yapar. Senin gittiğin resmi programlarda da o ilçenin emniyet müdürlüğü önlem alır. Sen eğer böyle bir kaygı taşıyorsan efendim ben izleniyorum, dinleniyorum, terör örgütlerinin hedefiyim diyorsan İstanbul Valisi ile konuşursun. İçişleri Bakanı ile konuşursun. Benim güvenlik seviyemi artırın dersin. Ekrem İmamoğlu gibi göz önünde olan bir siyasetçinin jammer ile dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapatması davasını hukuken zora sokar."

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!

"Jammer kullanabilmen için Valilikten izin alman gerekir. İzin almadan jammer kullanırsan sıkıntıya girersin. Yasal sonuçlar doğurur. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırsın. Hiçkimse Valilikten izin almadan jammer kullanamaz. O zaman tapu dairesinin müdürü ben de kullanayım der. Ekrem İmamoğlu'nun gereksiz yere tartışılmasına yol açıyor. Kim gelip dediyse jammer kullanalım, kamerayı bantlayalım İmamoğlu'nun o an onu tokatlaması lazım. Kim bu aklı verdiyse kim bu kriminal görüntünün içine soktuysa o Ekrem İmamoğlu'na en büyük düşmanlığı yapan kişi ya da kişilerdir. Böyle bir şey olmaz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısın kardeşim. Senin güvenliğini devlet almak zorunda zaten alır da. Toplantı da yapacaksan. İBB'nin Florya'da, Sarıyer'de, Saraçhane'de güzel tesisleri var. Her yerde var. Bu görüntü şimdi ne yaptı biliyor musun. Bu görüntü Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten gereksiz bir tartışmanın içine soktu. Siyasetçinin doğru tavır alması gereken yer tam da bu nokta"