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İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar

İşten çıkartılan çalışanlar önce arabulucuya, sonuç alamazsa iş mahkemesine başvurarak iade talebinde bulunabiliyor. Karara uymayan işveren ise 8 maaş tazminat ödüyor. Emeklilere de imkan sunuluyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar

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Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Bunun için belli şartlar aranıyor. İşe iade hakkını kazanan işçiyi kabul etmeyen işvereni ise kıdem ve ihbar tazminatına ilaveten üçüncü bir tazminat bekliyor. İşte detayları...

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)

Kimler yararlanıyor?
İşveren işçiyi çıkartırken geçerli bir sebep göstermek zorundadır. Geçerli sebep işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanabilir. İşverenin işten çıkartma sebebinin geçerli bir sebebe dayanmadığını düşünen işçi işe iade davası açabilir. İşe iade davası açabilmek için ilk koşul, işyerinde en az 30 işçi çalıştırılmasıdır. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İkinci koşul, işçinin işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunmasıdır. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır. Yer altı işlerinde çalışan işçiler için 6 ay çalışma şartı aranmaz. İşe iade için üçüncü koşul ise işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışmasıdır.

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)

Başvuru için süre sınırı var mı?
İşe iade için başvuru arabulucuya yapılıyor. Arabulucuya başvuru için 30 gün süre bulunuyor. 30 günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildirimin yapıldığı gün başlıyor. Arabulucu süreci en çok 3 + 1 haftada tamamlanıyor. Eğer arabulucu ile sorun çözülemezse 2 hafta içerisinde iş mahkemesinde dava açılabiliyor.

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)

Dava kazanılırsa ne olacak?
İşe iade davasını kazanan işçiye, işverence boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücreti her durumda ödeniyor. Davayı kazanan işçinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı olarak başvurması, işverenin de davayı kazanan işçiyi 30 gün içinde işe başlatması gerekiyor. İşverenin inkâr etme riskine karşı işe başlama talebinin noter aracılığıyla yapılmasında fayda bulunuyor. İşveren, işe başlama talebinde bulunan işçiyi 30 gün içinde başlatmazsa tazminat 8 maaşa kadar çıkıyor. Ödenecek tazminatın miktarına arabulucu veya hakim karar veriyor. İşçiyi işe başlatmayan işveren işe başlatmama tazminatının yanı sıra ihbar ve kıdem tazminatını da ödüyor.

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)

Emekliler de işe iade talebinde bulunabilir mi?
İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrılmışsa ve sonrasında emeklilik kararından vazgeçmişse, bu durumda işe iade davası açması genellikle mümkün değildir. Ancak, emeklilik sonrası işveren tarafından işten çıkartılan bir emekli, işten çıkarma nedeni geçersiz ise işe iade davası açabiliyor.

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)

İşe dönmek için başvurmayıp boşta geçen sürenin ücreti istenebilir mi?
İşe iade kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene başvurulması gerekiyor. Başvuru yapılmazsa fesih geçerli hale geliyor, boşta geçen süre için ücret talep edilemiyor. Arabuluculuk görüşmesinin ardından işe başlama kararı verildiyse işe gidilmesi gerekiyor. Aksi halde arabuluculuk tutanağındaki süreye ilişkin ücret istenemiyor.

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)

İşe iade davasını açamayanların hakları nelerdir?
30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı'ndan yararlanıyor. İşçiye ihbar tazminatının 3 katı ödeniyor.

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