İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)
Dava kazanılırsa ne olacak?
İşe iade davasını kazanan işçiye, işverence boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücreti her durumda ödeniyor. Davayı kazanan işçinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı olarak başvurması, işverenin de davayı kazanan işçiyi 30 gün içinde işe başlatması gerekiyor. İşverenin inkâr etme riskine karşı işe başlama talebinin noter aracılığıyla yapılmasında fayda bulunuyor. İşveren, işe başlama talebinde bulunan işçiyi 30 gün içinde başlatmazsa tazminat 8 maaşa kadar çıkıyor. Ödenecek tazminatın miktarına arabulucu veya hakim karar veriyor. İşçiyi işe başlatmayan işveren işe başlatmama tazminatının yanı sıra ihbar ve kıdem tazminatını da ödüyor.
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)
Emekliler de işe iade talebinde bulunabilir mi?
İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrılmışsa ve sonrasında emeklilik kararından vazgeçmişse, bu durumda işe iade davası açması genellikle mümkün değildir. Ancak, emeklilik sonrası işveren tarafından işten çıkartılan bir emekli, işten çıkarma nedeni geçersiz ise işe iade davası açabiliyor.
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)
İşe dönmek için başvurmayıp boşta geçen sürenin ücreti istenebilir mi?
İşe iade kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene başvurulması gerekiyor. Başvuru yapılmazsa fesih geçerli hale geliyor, boşta geçen süre için ücret talep edilemiyor. Arabuluculuk görüşmesinin ardından işe başlama kararı verildiyse işe gidilmesi gerekiyor. Aksi halde arabuluculuk tutanağındaki süreye ilişkin ücret istenemiyor.
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)
İşe iade davasını açamayanların hakları nelerdir?
30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı'ndan yararlanıyor. İşçiye ihbar tazminatının 3 katı ödeniyor.