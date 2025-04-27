Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yer e çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Bunun için belli şartlar aranıyor. İşe iade hakkını kazanan işçiyi kabul etmeyen işvereni ise kıdem ve ihbar tazminatına ilaveten üçüncü bir tazminat bekliyor. İşte detayları...

İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar (AA)



Kimler yararlanıyor?

İşveren işçiyi çıkartırken geçerli bir sebep göstermek zorundadır. Geçerli sebep işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanabilir. İşverenin işten çıkartma sebebinin geçerli bir sebebe dayanmadığını düşünen işçi işe iade davası açabilir. İşe iade davası açabilmek için ilk koşul, işyerinde en az 30 işçi çalıştırılmasıdır. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İkinci koşul, işçinin işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunmasıdır. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır. Yer altı işlerinde çalışan işçiler için 6 ay çalışma şartı aranmaz. İşe iade için üçüncü koşul ise işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışmasıdır.