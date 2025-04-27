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İstanbul depremi sonrası çalışmalar hızlandı! Sosyal konut projesine başvuru için aranan şartlar neler?

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından 81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği için bu yıl rekor başvuru bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murta Kurum'un "Gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olacak" sözlerinin ardından milyonlar başvuru şartlarını merak etti. İşte detaylar

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 07:42 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 07:46
İstanbul depremi sonrası çalışmalar hızlandı! Sosyal konut projesine başvuru için aranan şartlar neler?

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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal konut seferberlik hamlesi yeniden gündeme geldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 81 ili kapsayan 'tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini' başlatacaklarını söyledi.

İstanbul depremi ve kentsel dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra sosyal konuta odaklanacaklarını anlattı.

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Bakan Kurum, "Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatılacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" diye konuştu.

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600 BİN BİNA ÇOK RİSKLİ

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın en büyük sorunlarından ilki olarak yüksek kiralar öne çıkıyor. Bu nedenle sosyal kiralık evler projesi de bakanlığın gündeminde önemli bir yer tutuyor.

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Kurum, yaptığı açıklamada, sosyal konutun yanında kiralık projeler için de çalıştıklarını dile getirdi. İstanbul'da 600 bini çok riskli toplam 1.5 milyon riskli bağımsız birim olduğunu söyleyen Kurum, muhalefetin yönettiği belediyelere de kentsel dönüşüm çağrından bulundu.

Kurum, "Deprem üzerinden siyaset yapmayın. Gelin hep birlikte İstanbul'u kurtaralım. Biz size, siz bize destek olun. Üç tane ben yapıyorsam bir tane de sen yap. Belediyesi, vatandaşı, bakanlığı hep birlikte bu mücadeleyi yapalım" dedi.

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AZ HASARLI DA DAHİL EDİLDİ

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

"6 bin 539 bina hasarıyla ilgili ihbarlar aldık. Arkadaşlarımız bu binaları yerinde bire bir incelendiler, tespitlerini yaptılar. Bu binalardan bin 473'ü hasarsız ve 101'i az hasarlı olarak tespit edildi.

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En çok ihbarı sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor. Bu da bizim İstanbul risk haritası dediğimiz haritayla da kısmen örtüşüyor.

Hasarların yüzde 80'i Avrupa yakasından. Bütün hasar tespiti 2-3 gün içerisinde tamamlamış olacağız. Arkadaşlarımıza talimat verdim, binası az hasar almış vatandaşlarımızla irtibata geçilecek. Depremde az hasar almış binaları Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz."

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250 BİN KONUT GÜNDEMDE
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 2022'de 'İlk Evim, ilk İş Yerim' projesiyle duyrulmuş, 2023- 2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Proje etaplara ayrılarak ilk etap için 250 bin konut hedefi belirlenmişti. Şimdi yeni başlayacak sosyal konut hamlesiyle kalan 250 bin konut için düğmeye basılması bekleniyor.

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En son açıklanan 250 bin sosyal konut için 5 milyon 135 bin başvuru yapılmıştı. Konuta talep hâlâ canlı, sorun erişimde. Bu nedenle yeni kampanyaya da rekor başvuru gelebilir.

HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?
Geçtiğimiz yıllarda yapılan sosyal konut projelerinde başvurular şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer başvurular şeklinde kategorilere ayrılmıştı.

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Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet edilmesi, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranmıştı.
Yeni kampanyadan da doğru kişilerin faydalanması adına benzer kriterlerin getirilmesi bekleniyor.

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