İstanbul depremi sonrası çalışmalar hızlandı! Sosyal konut projesine başvuru için aranan şartlar neler?

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın en büyük sorunlarından ilki olarak yüksek kiralar öne çıkıyor. Bu nedenle sosyal kiralık evler projesi de bakanlığın gündeminde önemli bir yer tutuyor.

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Kurum, yaptığı açıklamada, sosyal konutun yanında kiralık projeler için de çalıştıklarını dile getirdi. İstanbul'da 600 bini çok riskli toplam 1.5 milyon riskli bağımsız birim olduğunu söyleyen Kurum, muhalefetin yönettiği belediyelere de kentsel dönüşüm çağrından bulundu.

Kurum, "Deprem üzerinden siyaset yapmayın. Gelin hep birlikte İstanbul'u kurtaralım. Biz size, siz bize destek olun. Üç tane ben yapıyorsam bir tane de sen yap. Belediyesi, vatandaşı, bakanlığı hep birlikte bu mücadeleyi yapalım" dedi.