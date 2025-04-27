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25 kilo eriyen Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

Yeşilçam'da Vesikalı Yarim, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi sayısız yapımda oyunculuğunu konuşturan ve son zamanlarda sosyal medyada "Turkish Delight" akımıyla yeniden gündem olan Türkan Şoray'ın 25 kilo vermesi sevenlerini endişelendirmişti. 79 yaşındaki usta sanatçının hastalığı ortaya çıktı. Meğer Türkan Şoray sessiz sedasız bu hastalıkla mücadele ediyormuş...

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:14 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:14
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

Yeşilçam'da Kadir İnanır ile Selvi Boylum Al Yazmalım, İzzet Günay ile Vesikalı Yarim gibi filmlerde başrıl olarak yer alan 28 Haziran 1945 doğumlu 79 yaşındaki Türkan Şoray son dönemlerde yeniden popüler oldu.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

Sosyal medyada bir anda trend olan "Turkish Delight" makyajı ile adını sıkça duyduğumuz Türkan Şoray'ın son halini görenler büyük şaşkınlığa uğradı.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

25 KİLO VERDİ

25 kilo verdiği söylenen Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, sevenlerini büyük endişeye sürükledi.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

Dikkat çeken zayıflamasının ardından Türkan Şoray'ın bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı ortaya çıktı.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı Türkan Şoray'ın Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenildi. Ancak edinilen bilgilere göre ünlü oyunucu bu hastalıktan kurtuldu.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu, vücutta aşırı kortikosteroid ve özellikle kortizol düzeylerinin neden olduğu, vücudun çok fazla kortizol hormonu üretmesi sonucu meydana gelen bir durum.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

Karın bölgesinde kilo artışı ile birlikte halk arasında "ay dede yüzü" olarak bilinen yüzde yuvarlaklaşma fiziksel belirtileridir.

25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...

TÜRKAN ŞORAY