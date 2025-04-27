Yeşilçam'da Kadir İnanır ile Selvi Boylum Al Yazmalım, İzzet Günay ile Vesikalı Yarim gibi filmlerde başrıl olarak yer alan 28 Haziran 1945 doğumlu 79 yaşındaki Türkan Şoray son dönemlerde yeniden popüler oldu.

Sosyal medyada bir anda trend olan "Turkish Delight" makyajı ile adını sıkça duyduğumuz Türkan Şoray'ın son halini görenler büyük şaşkınlığa uğradı.

25 KİLO VERDİ 25 kilo verdiği söylenen Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, sevenlerini büyük endişeye sürükledi.

Dikkat çeken zayıflamasının ardından Türkan Şoray'ın bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı ortaya çıktı.