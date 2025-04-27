Yeşilçam'da Kadir İnanır ile Selvi Boylum Al Yazmalım, İzzet Günay ile Vesikalı Yarim gibi filmlerde başrıl olarak yer alan 28 Haziran 1945 doğumlu 79 yaşındaki Türkan Şoray son dönemlerde yeniden popüler oldu.
Sosyal medyada bir anda trend olan "Turkish Delight" makyajı ile adını sıkça duyduğumuz Türkan Şoray'ın son halini görenler büyük şaşkınlığa uğradı.
25 KİLO VERDİ
25 kilo verdiği söylenen Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, sevenlerini büyük endişeye sürükledi.
Dikkat çeken zayıflamasının ardından Türkan Şoray'ın bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı Türkan Şoray'ın Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenildi. Ancak edinilen bilgilere göre ünlü oyunucu bu hastalıktan kurtuldu.
CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu, vücutta aşırı kortikosteroid ve özellikle kortizol düzeylerinin neden olduğu, vücudun çok fazla kortizol hormonu üretmesi sonucu meydana gelen bir durum.
Karın bölgesinde kilo artışı ile birlikte halk arasında "ay dede yüzü" olarak bilinen yüzde yuvarlaklaşma fiziksel belirtileridir.