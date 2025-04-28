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EGM'den jammer açıklaması: "Belediyelerin kullanması suçtur"

Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin jammer yalanına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, jammer kullanabilecek kurumların listesi paylaşılırken belediye başkanları ve belediyelerin bu listede olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır." denildi.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:54
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur

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Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin jammer yalanına ilişkin açıklama yaptı.

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Yapılan açıklamada, jammer kullanabilecek kurumların listesi paylaşılırken belediye başkanları ve belediyelerin bu listede olmadığı bildirildi.

EGM'nin açıklaması (Sosyal medya)EGM'nin açıklaması (Sosyal medya)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir. Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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