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İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi: Toplu taşımada seferler yapılamıyor trafik durdu

İspanya ve Portekiz'de yaygın elektrik kesintisi yaşandı, birçok büyük şehre elektrik verilemiyor. Barselona, Sevilla ve Valensiya gibi önemli merkezlerin de kesintiden etkilendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:57
İspanya ve Portekiz’de elektrik kesintisi: Toplu taşımada seferler yapılamıyor trafik durdu

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İspanya'nın büyük bir kısmı ve Portekiz'in bir kısmında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi

IŞIKLAR ÇALIŞMADI TRAFİK DURDU
İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti.

ELEKTRİK ŞİRKETİ DOĞRULADI
İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı.

Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesinin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

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