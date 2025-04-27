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AFAD depremin detaylarını duyurdu: Elazığ Sivrice 4.9'la sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 21:16 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 21:34
AFAD depremin detaylarını duyurdu: Elazığ Sivrice 4.9’la sallandı!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,9 şiddetinde deprem!

Deprem yerin 11.31 km derinliğinde gerçekleşti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

4.9'luk deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamda şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 27/04/2025 tarihinde saat 21:09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-27 20:55:37 38.45667 37.49389 6.75 ML 2.5 Darende (Malatya) Detay
2025-04-27 20:42:25 39.22556 28.98139 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-27 20:32:41 37.60944 35.86694 7.02 ML 1.1 Kozan (Adana) Detay
2025-04-27 20:28:54 38.35167 28.28667 7.5 ML 1.0 Alaşehir (Manisa) Detay
2025-04-27 20:28:51 39.22306 28.98917 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-27 20:24:07 39.20917 29.00917 7.01 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-27 20:19:29 37.38972 30.93639 7.01 ML 1.2 Sütçüler (Isparta)

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