VALİLİKTEN AÇIKLAMA

4.9'luk deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamda şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 27/04/2025 tarihinde saat 21:09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-04-27 20:55:37 38.45667 37.49389 6.75 ML 2.5 Darende (Malatya) Detay 2025-04-27 20:42:25 39.22556 28.98139 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay 2025-04-27 20:32:41 37.60944 35.86694 7.02 ML 1.1 Kozan (Adana) Detay 2025-04-27 20:28:54 38.35167 28.28667 7.5 ML 1.0 Alaşehir (Manisa) Detay 2025-04-27 20:28:51 39.22306 28.98917 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay 2025-04-27 20:24:07 39.20917 29.00917 7.01 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay 2025-04-27 20:19:29 37.38972 30.93639 7.01 ML 1.2 Sütçüler (Isparta)