Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11.31 km derinliğinde gerçekleşti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
4.9'luk deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamda şu ifadeler yer aldı:
İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 27/04/2025 tarihinde saat 21:09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.
AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-04-27 20:55:37
|38.45667
|37.49389
|6.75
|ML
|2.5
|Darende (Malatya)
|Detay
|2025-04-27 20:42:25
|39.22556
|28.98139
|7.0
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-04-27 20:32:41
|37.60944
|35.86694
|7.02
|ML
|1.1
|Kozan (Adana)
|Detay
|2025-04-27 20:28:54
|38.35167
|28.28667
|7.5
|ML
|1.0
|Alaşehir (Manisa)
|Detay
|2025-04-27 20:28:51
|39.22306
|28.98917
|7.0
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-04-27 20:24:07
|39.20917
|29.00917
|7.01
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-04-27 20:19:29
|37.38972
|30.93639
|7.01
|ML
|1.2
|Sütçüler (Isparta)