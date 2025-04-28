En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Silahlanmada rekor seviye: Listede Türkiye de var! %110'luk artışla...
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan verilere göre küresel askeri harcamalar 2024'te önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak tarihi bir zirveye ulaşarak 2 trilyon 718 milyar doları buldu. Jeopolitik gerilimlerin, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki askeri harcama artışlarını tetiklemesi bu yükselişte önemli bir rol oynadı. Peki dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen liste.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:10