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İSKİ'den TOKİ'ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul'lu yanıt!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin İstanbul ayağında CHP'li İBB engeli ile karşılaşıldı. Genel olarak skandallarıyla haber olan İSKİ, yetkisi olmadığı halde dar gelirli aileler için yapılacak olan konutlara yıkım kararı aldı. Kanal İstanbul yalanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan muhalefete tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dediler ki, Kanal İstanbul projesinin parçasıdır. Bu kuyruklu yalan. Bu projenin Kanal İstanbul'la yakından, uzaktan ilgisi yoktur." dedi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 15:19 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 15:34
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!

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Türkiye çapında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin konutluk projenin İstanbul ayağını kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından İstanbul Arnavutköy'de dar gelirli aileler için 28 bin 100 inşa edilecek.

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YIKIMI İÇİN YAZI GÖNDERDİ

Hak sahipleri belli olan konutların inşası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız etti. İBB'ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün şimdi de yetkisi dahilinde olmamasına rağmen yıkımı için yazı gönderdiği öğrenildi. DSİ kararıyla içme suyu havzası olmaktan çıkarılan alanı su havzası olarak nitelendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gözünü dar gelirli ailelerin evlerine dikmesi tepki çekti.

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SUYU DA BAĞLAMAYIZ

İSKİ, daha önce de TOKİ Başkanlığı'na gönderdiği yazıda projedeki evlere su ve kanalizasyon bağlantısı yapmayacağını ifade eden bir yazı gönderdiği öğrenildi.

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"PROJENİN TAMAMI SOSYAL KONUTTUR"

Sazlıdere'deki projeye ilişkin katıldığı televizyon programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"250 bin sosyal konut kapsamında sosyal konutlar yapılıyor. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız için sosyal konutlar yapılıyor. Ne dediler? Lüks konutlar yapıyorlar dediler. Buradaki projenin tamamı sosyal konuttur. Evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza kurayla belirlediğimiz sahiplerinin belli olduğu vatandaşlara yapılan konutlardır. Lüks konut değildir. Bu birinci yalan. İkincisi, Araplara satacaklar dediler.

Bakan Kurum: Bu projenin Kanal İstanbul'la ilgisi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (AA)

"BU PROJENİN KANAL İSTANBUL'LA İLGİSİ YOK"

Buradan konut alacakların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.Bu ikinci yalan. Dediler ki, su kaynaklarını burada, bu projeyle birlikte İstanbul'un suyunu kesiyorlar dediler. Buranın Sazlıdere Barajı ile alakası yok. Barajı yıkacaklar dediler. Kenarından, köşesinden ilgisi alakası yok. Çünkü baraj yerinde duruyor. Gitsin baksınlar, görmüyorlarsa. Ki burası su havzası da değil. Bilmediği için. Biz bu projeyi su kaynaklarına zarar vermeyecek şekliyle, plan, yönetmelik, imar planı neyi emrediyorsa bu çerçevede yapıyoruz. Dediler ki, Kanal İstanbul projesinin parçasıdır. Bu da kuyruklu yalan. Bu projenin Kanal İstanbul'la yakından, uzaktan ilgisi yoktur."

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DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan yine CHP yandaşı isimler, bugünkü yolsuzluk soruşturması operasyonu hakkında "İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı" iddiasını ortaya attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen gözaltıların "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması" kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart'ta eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlemin tesis edildiği belirtilerek, "Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." bilgisi paylaşıldı.

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