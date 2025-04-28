Başkan Erdoğan'dan CHP faşizmine sert tepki: "Tahtımı veririm mazlumu vermem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını ile sahneye alalım. İçişleri bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye'ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. "Suriyelileri göndermeyeceğiz" demiştim. Biz göçü onların anladığı manada değil tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göç İdaresi Başkanlığınca İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ʺTürkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeliʺ programına katılarak konuşma yaptı. (AA)

Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel, işte burada.

Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Milyonlarca insanlar sıkıntılar sebebi ile doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Dünya genelinde 281 milyondan fazla insan göç etmiş durumda. Göç konusunda hassasiyetimiz var.

TAHTIMI VERİRİM DEVLETİME SIĞINAN MAZLUMU ASLA VERMEM

Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz, bizi biz yapan kadim değerlerimiz merceğinden bakıyoruz. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göç İdaresi Başkanlığınca İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ʺTürkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeliʺ programına katılarak konuşma yaptı. (AA)



İnsan olarak hepimizi derinden sarsan manzara ile karşılaşıyoruz. Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunlar insafsızca yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yollarında hayatlarını kaybetti. Nice insanın hayatı insan tacirlerinin kanlı ellerinde solup gitti. Savaşlar bitmedikçe göç artıyor.

GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE

Türkiye üç kıtanın kavşak noktasında yer allan bir ülke. Yakın çevremizdeki istikrarsızlıklardan doğrudan etkileniyoruz. Biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca göçmen noktası oldu. Güvenli liman olarak görüldü.

İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikası olmasına rağmen, iş güç paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz.

TÜRKİYE'DE KAÇ GÖÇMEN VAR?

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var.