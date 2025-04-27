Oleksandr Zubkov (AA) TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR Son iki maçını kazanan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen bordo-mavililer, Süper Lig'de ise haftaya 42 puanla başladı.

Ozan Tufan (İHA) EKSİKLER VAR Bu önemli karşılaşmada Trabzonspor, bazı oyuncularından faydalanamayacak. Sakatlıkları devam eden Tim Jabol-Folcarelli, Denis Draguş, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.

Trabzonspor son maçında Göztepe'yi 2-0 yendi (İHA ALANYASPOR MORAL BULDU Sezonda istikrarsız sonuçlar alan ve 30 maç sonunda 34 puan toplayan Corendon Alanyaspor, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Son beş maçta dört mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Reeder Samsunspor'u mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Joao Pereira'nın öğrencileri, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Oleksandr Zubkov (DHA) İLK MAÇI AKDENİZ EKİBİ KAZANDI İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN