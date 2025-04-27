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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer, ligde aldığı galibiyetlerin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselmenin moraliyle turuncu yeşilli ekibi yenerek hanesine 3 puan yazdırmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 15:00 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 15:07
Trabzonspor’un Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

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Trabzonspor - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi (AA)Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi (AA)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Lima, Balkovec, Janvier, Richard, Cordova, Vilhena, Yusuf, Sporar

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Son iki maçını kazanan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen bordo-mavililer, Süper Lig'de ise haftaya 42 puanla başladı.

Ozan Tufan (İHA)Ozan Tufan (İHA)

EKSİKLER VAR

Bu önemli karşılaşmada Trabzonspor, bazı oyuncularından faydalanamayacak. Sakatlıkları devam eden Tim Jabol-Folcarelli, Denis Draguş, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.

Trabzonspor son maçında Göztepe'yi 2-0 yendi (İHATrabzonspor son maçında Göztepe'yi 2-0 yendi (İHA

ALANYASPOR MORAL BULDU

Sezonda istikrarsız sonuçlar alan ve 30 maç sonunda 34 puan toplayan Corendon Alanyaspor, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Son beş maçta dört mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Reeder Samsunspor'u mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Joao Pereira'nın öğrencileri, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Oleksandr Zubkov (DHA)Oleksandr Zubkov (DHA)

İLK MAÇI AKDENİZ EKİBİ KAZANDI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.

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