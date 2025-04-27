Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
CANLI TAKİP
Trabzonspor - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Lima, Balkovec, Janvier, Richard, Cordova, Vilhena, Yusuf, Sporar
TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Son iki maçını kazanan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen bordo-mavililer, Süper Lig'de ise haftaya 42 puanla başladı.
EKSİKLER VAR
Bu önemli karşılaşmada Trabzonspor, bazı oyuncularından faydalanamayacak. Sakatlıkları devam eden Tim Jabol-Folcarelli, Denis Draguş, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı, Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.
ALANYASPOR MORAL BULDU
Sezonda istikrarsız sonuçlar alan ve 30 maç sonunda 34 puan toplayan Corendon Alanyaspor, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Son beş maçta dört mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Reeder Samsunspor'u mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Joao Pereira'nın öğrencileri, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
İLK MAÇI AKDENİZ EKİBİ KAZANDI
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.