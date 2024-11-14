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Dünya 22 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ı konuşuyor! Meclis'te tasarıyı yırtıp haka dansına başladı! Filistin zulmüne sessiz kalmadı

Dünya Yeni Zelanda milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ın Meclis'teki haka dansını konuşuyor. Waitangi Antlaşması hakkındaki tasarıyı yırtıp haka dansıyla protesto eden Clarke'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. 22 yaşıyla ülkenin en genç milletvekili olan Clarke Filistin'deki zulme susmayanlardan. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 20:09 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 20:17
Dünya 22 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke’ı konuşuyor! Meclis’te tasarıyı yırtıp haka dansına başladı! Filistin zulmüne sessiz kalmadı

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Dünya Yeni Zelanda Parlamentosundaki Maori üyelerinden ülkenin en genç milletvekili 21 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'in meclisteki haka dansını konuşuyor.

İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmayı yeniden yorumlayacak tartışmalı yasa tasarısının oylanması sırasında elindeki kağıdı yırtıp haka dansı yapmaya başlayan Maipi-Clarke'ın mecliste haka dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yeni Zelanda'da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti

Elindeki kağıdı yırtıp dans etmeye başlayan genç milletvekiline diğer meclis üyeleri de eşlik etti. Meclis başkanı neye uğradığını şaşırdı, dansı şaşkınlıkla izledi.

WAİTANGİ ANTLAŞMASI NEDİR?
Waitangi Antlaşması, İngiliz Kraliyeti ve yerli halk Maorilerin ileri gelen şeflerinin Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olarak da adlandırılan 6 Şubat 1840 tarihinde yapılan anlaşma.

İngiltere'nin Yeni Zelanda Valisi tarafından hazırlanan ve Maoriler tarafından kabul edilen anlaşma her iki açıdan da farklı yorumlara neden olmuştur. İngilizler, Yeni Zelanda'da devleti yönetme egemenliğinin kendilerine ait olduğunu düşünürken, yerli halk kendi topraklarında kendini yönetmekten ve yetkilerini devretmeden İngilizler'e kendilerini koruma karşılığı yönetim yetkisi verdiklerini düşünmekteydi.

1970'lere kadar antlaşma amacına hizmet ediyor gibi düşünülse de, arazi ve hak kaybı, eşitsiz muamele gibi birçok konuda yerli halk ve göçmenler arasında ihlaller konusunda soruşturmalar ve davalar açılmış, komisyonlar kurulmuştur. Çoğu durumlarda İngiltere antlaşmayı kötüye kullanmış olabileceğini ve hak ihlali yaptığını kabul ederek tazminatlar ödemiştir.

İmzalama tarihi olan 6 Şubat'tan sonra milli bayram olarak kutlanan antlaşma 1974'ten beri Waitangi Günü olarak adlandırılmıştır.

PEKİ KİM BU MAİPİ-CLARKE?

Dünyanın konuştuğu Maipi Clarke, 2002 doğumlu bir politikacı. Clarke, 1853 seçimlerinde 20 yıl 7 aylıkken seçilen James Stuart-Wortley'den bu yana en genç milletvekilidir.

14 Ekim 2023'te yapılan genel seçimlerde görevdeki İşçi Partisi Milletvekili Nanaia Mahuta'yı 2.911 oyluk bir farkla deviren Clarke 2024'te 2024 One Young World Politician of the Year Ödülü'nün dört alıcısından biri oldu.

Clarke'ın Filistin paylaşımı Clarke'ın Filistin paylaşımı

KATİL İSRAİL'İN SOYKIRIMINA SESSİZ KALMADI
Clarke, dünyanın 3 maymunu oynadı katil İsrail'in Gazze soykırımına genç yaşına rağmen sessiz kalmayan isimlerden.

Filistin'e özgürlük protestolarına katılmışFilistin'e özgürlük protestolarına katılmış

Sosyal medya hesabından sık sık Filistin paylaşımı yapan Clarke İsrail'in vahşetini, saldırıların çocukları hedef aldığını diler getirdi.

MECLİS'TE YAPTIĞI İLK HAKA DANSI DEĞİL
Clarke, ocak ayında meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "köklerine ve yerli haklarına bağlılığını temsilen" haka dansı yapmıştı. Maipi-Clarke konuşmasında yerli halkın özgürlüklerine dikkat çekerek "Sizin için öleceğim ama aynı zamanda sizin için yaşayacağım. Bugünkü konuşmamı ise tüm çocuklarımıza adıyorum" demişti.

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