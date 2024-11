Dünya 22 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke’ı konuşuyor! Meclis’te tasarıyı yırtıp haka dansına başladı! Filistin zulmüne sessiz kalmadı

İngiltere'nin Yeni Zelanda Valisi tarafından hazırlanan ve Maoriler tarafından kabul edilen anlaşma her iki açıdan da farklı yorumlara neden olmuştur. İngilizler, Yeni Zelanda'da devleti yönetme egemenliğinin kendilerine ait olduğunu düşünürken, yerli halk kendi topraklarında kendini yönetmekten ve yetkilerini devretmeden İngilizler'e kendilerini koruma karşılığı yönetim yetkisi verdiklerini düşünmekteydi.

1970'lere kadar antlaşma amacına hizmet ediyor gibi düşünülse de, arazi ve hak kaybı, eşitsiz muamele gibi birçok konuda yerli halk ve göçmenler arasında ihlaller konusunda soruşturmalar ve davalar açılmış, komisyonlar kurulmuştur. Çoğu durumlarda İngiltere antlaşmayı kötüye kullanmış olabileceğini ve hak ihlali yaptığını kabul ederek tazminatlar ödemiştir.

İmzalama tarihi olan 6 Şubat'tan sonra milli bayram olarak kutlanan antlaşma 1974'ten beri Waitangi Günü olarak adlandırılmıştır.

PEKİ KİM BU MAİPİ-CLARKE?

Dünyanın konuştuğu Maipi Clarke, 2002 doğumlu bir politikacı. Clarke, 1853 seçimlerinde 20 yıl 7 aylıkken seçilen James Stuart-Wortley'den bu yana en genç milletvekilidir.

14 Ekim 2023'te yapılan genel seçimlerde görevdeki İşçi Partisi Milletvekili Nanaia Mahuta'yı 2.911 oyluk bir farkla deviren Clarke 2024'te 2024 One Young World Politician of the Year Ödülü'nün dört alıcısından biri oldu.