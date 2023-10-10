Rüyada evin sallanması hayırlı mıdır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek neye işarettir?

Rüyada olan depremin görülmesi, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin hayatlarında yaşanmasından memnun olmayacakları bazı değişimlerin olmasına haberci olarak yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, uzun zamandır kendilerine sunulmuş bir iş teklifini bekletiyorlarsa rüyalarında deprem görmeleri ardından bu teklifi kabul etmek zorunda kalacaklardır ve kendilerininkiyle beraber ailelerinin de hayatları kökten değişecektir.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE SALLANMAK DİYANET Rüyada depremde sallandığını görmek, Diyanet tarafından zarar görecekleri bilmelerine rağmen bazı maddi yükümlülüklerin altına girecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın bir süre önce çevrelerinden bu konu hakkında sürekli uyarılar almışlarsa kimseyi dinlemeyecek, kendi bildiklerini okuyacaklardır. Bu durum dolayısıyla da dostları, zor günlerinde kendilerine yardım etmek yerine onları akıllanmaları için kendi hallerine terk edeceklerdir.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK İHYA İhya'ya göre rüyada zelzele görülmesi, korku anlamında yorumlanmıştır. Kişiler yaşanmasından çok büyük bir korku duydukları olayların art arda yaşandığını görecek, kendilerini yaşanan bu olaylardan geri tutmak isteseler de doğrudan olumsuz etkileneceklerdir. Rüya sahiplerinin olan depremde herhangi bir hasar almamaları, uğrayacakları maddi ve manevi zararların minimum seviyede olacağına ancak bu azlığın bile kendilerini psikolojik olarak çok çabuk etkileyeceklerine yorumlanmıştır.

RÜYADA EVİN SALLANMASI DİYANET Diyanet'e göre rüyada kendi evinin sallandığını görmek, rüya sahiplerinin aile huzurlarını bozmamaları için birçok konuda dikkatli olmaları gerektiğine delalet edilmiştir. Özellikle ailesine maddi ve manevi açıdan hala bağlı yaşayan kimselerin yapacakları hatalar, ailelerinin kendilerinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu sebeple kişiler, başlarına sorun yaratacak olan durumların tümünden çekinmelilerdir.