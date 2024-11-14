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Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti
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Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 20:05

Yeni Zelanda parlamentosunun Maori kökenli üyeleri, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmanın yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısını Haka dansı yaparak protesto etti.

Yeni Zelanda parlamentosunda 184 yıl önce İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısı protesto edildi. Yerli haklarını savunan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, partisinin yasa tasarısını destekleyip desteklemediği sorulduğunda Haka dansına başladı. Tasarıya karşı çıkan milletvekilleri Haka dansı yaparak oylamayı engellerken, parlamento oturumu askıya alındı.
Tepki çeken yasa tasarısı
Yasa tasarısını sunan iktidardaki merkez-sağ koalisyonundaki ACT New Zealand Partisi, İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlileri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'nın ırksal bölünmeye yol açtığını belirtiyor. Parti, hiçbir yasanın veya mahkemenin antlaşmanın ilkelerinin kesin bir tanımını belirlemediğini ve bunun bölünmeye neden olduğunu ifade ederek, söz konusu yasa tasarısının antlaşmanın parlamento aracılığıyla daha adil bir şekilde yorumlanmasına izin vereceğini savunuyor. Ancak birçok Maori ve destekçisi ise söz konusu yasa tasarısının "yerli halkın haklarını zedeleyeceğini" belirtiyor.
Maoriler 5.3 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

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