T.C.

İZMİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1962 Esas İ LAN

Talep eden Maliye Hazinesi tarafından hasımsız olarak açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İzmir ili, Buca ilçesi, Vali Rahmibey, Cilt:20, Hane : 784 BSN: 2 'de nüfusa kayıtlı Mümin ve Tayyibe kızı, 01/07/1887 Drama doğumlu, 14/08/1961 Ölüm Tarihli, 10949559248 T.C. Kimlik numaralı, Ayşe KETENCİOĞLU'nun mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,

TMK.nın 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla, TMK.nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 16.04.2025

Basın No: ILN02219011 #ilan.gov.tr