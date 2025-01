ABD İran’a saldıracak mı anlaşma mı yapacak? Biden’dan Trump’a baskı

Gazze'de sivilleri hedef almaya devam eden İsrail'den İran mesajı geldi. İsrail gazetesi The Times of Israel'in yayımladığı bir rapora göre Tel Aviv, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump, İsrail ordusunun İran nükleer programına yönelik saldırısını destekleyeceğini veya ABD'ye saldırı emri vereceğini düşünüyor.

ABD İRAN'A MI SALDIRACAK?

İsrail Stretejik İşler Bakanı Ron Dermer'in kasım ayında Donald Trump ile yaptığı toplantıdan, ABD'nin seçilmiş başkanının ya İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısını destekleyeceğini ya da bizzat ABD'nin bu tesislere saldırı düzenlemesini emredeceğini düşünerek ayrıldığı iddia edildi.

The Times of Israel’in iddiasına göre mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcıları, Trump’a da İsrail’e destek için baskı yapıyor. ABD gazetesi Axios ise herhangi bir saldırı için görüşme yapılmadığını bildirdi, The Times of Israel

BIDEN'DAN TRUMP'A İRAN BASKISI

Dermer'in bu hafta Biden ve Trump'ın danışmanlarıyla görüşmek üzere Washington'a geri dönmesi bekleniyor.

İRAN'A SALDIRI MI YENİ BİR NÜKLEER ANLAŞMA MI?

İran'a yönelik olası bir saldırı konusundaki spekülasyonlar artarken Axios, Trump'a yakın isimlerin, seçilmiş başkanın askeri seçeneklere başvurmadan önce Tahran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlamaya çalışacağına inandığını belirtti.

TAHRAN'DAN ANLAŞMA MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta verdiği bir röportajda, ülkesinin ABD ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

TRUMP'IN BASKI VE YAPTIRIM KAMPANYASI

2018'de Trump, eski Başkan Barack Obama'nın üç yıl önce müzakere ettiği nükleer anlaşmadan çekildi. Tahran'a karşı azami baskı yaptırımları kampanyası yürüttü ve Tahran ise nükleer programlara ağırlık verdi.

Biden, ABD'nin 2015 anlaşmasına geri dönmesi ve bu anlaşmanın güçlendirilmesi ve desteklenmesi için müzakere etme sözü vererek göreve başladı ancak bu çabalar hiçbir zaman hayata geçmedi.

O RÖPORTAJDA SÖYLEMİŞTİ

Trump, kasım ayında Time dergisine verdiği röportajda İran'la savaş olasılığı sorulduğunda "Her şey olabilir... Çok değişken bir durum" yanıtını vermişti.