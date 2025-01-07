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ABD İran’a saldıracak mı anlaşma mı yapacak? Biden’dan Trump’a baskı

ABD’de seçilmiş Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasına günler kala İsrail’den İran’a saldırı iddiası geldi. İsrail gazetesi The Times of Israel’in yayımladığı bir rapora göre Tel Aviv, Trump’ın İran’a saldırı emri vereceğini düşünüyor. ABD gazetesi Axios ise Trump’ın İran’la nükleer anlaşma da imzalayabileceğini bildirdi. Öte yandan görevden ayrılmak üzere olan Biden’ın ise Trump’a İsrail konusunda baskı yaptığı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:25 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:35
ABD İran’a saldıracak mı anlaşma mı yapacak? Biden’dan Trump’a baskı

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    Gazze'de sivilleri hedef almaya devam eden İsrail'den İran mesajı geldi. İsrail gazetesi The Times of Israel'in yayımladığı bir rapora göre Tel Aviv, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump, İsrail ordusunun İran nükleer programına yönelik saldırısını destekleyeceğini veya ABD'ye saldırı emri vereceğini düşünüyor.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

    ABD İRAN'A MI SALDIRACAK?

    İsrail Stretejik İşler Bakanı Ron Dermer'in kasım ayında Donald Trump ile yaptığı toplantıdan, ABD'nin seçilmiş başkanının ya İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısını destekleyeceğini ya da bizzat ABD'nin bu tesislere saldırı düzenlemesini emredeceğini düşünerek ayrıldığı iddia edildi.

    The Times of Israel’in iddiasına göre mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcıları, Trump’a da İsrail’e destek için baskı yapıyor. ABD gazetesi Axios ise herhangi bir saldırı için görüşme yapılmadığını bildirdi, The Times of IsraelThe Times of Israel’in iddiasına göre mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcıları, Trump’a da İsrail’e destek için baskı yapıyor. ABD gazetesi Axios ise herhangi bir saldırı için görüşme yapılmadığını bildirdi, The Times of Israel

    BIDEN'DAN TRUMP'A İRAN BASKISI

    The Times of Israel'in iddiasına göre mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcıları, Trump'a da İsrail'e destek için baskı yapıyor. ABD gazetesi Axios ise herhangi bir saldırı için görüşme yapılmadığını bildirdi.

    Dermer'in bu hafta Biden ve Trump'ın danışmanlarıyla görüşmek üzere Washington'a geri dönmesi bekleniyor.

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    İRAN'A SALDIRI MI YENİ BİR NÜKLEER ANLAŞMA MI?

    İran'a yönelik olası bir saldırı konusundaki spekülasyonlar artarken Axios, Trump'a yakın isimlerin, seçilmiş başkanın askeri seçeneklere başvurmadan önce Tahran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlamaya çalışacağına inandığını belirtti.

    TAHRAN'DAN ANLAŞMA MESAJI

    İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta verdiği bir röportajda, ülkesinin ABD ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

    İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AAİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AA

    TRUMP'IN BASKI VE YAPTIRIM KAMPANYASI

    2018'de Trump, eski Başkan Barack Obama'nın üç yıl önce müzakere ettiği nükleer anlaşmadan çekildi. Tahran'a karşı azami baskı yaptırımları kampanyası yürüttü ve Tahran ise nükleer programlara ağırlık verdi.

    Biden, ABD'nin 2015 anlaşmasına geri dönmesi ve bu anlaşmanın güçlendirilmesi ve desteklenmesi için müzakere etme sözü vererek göreve başladı ancak bu çabalar hiçbir zaman hayata geçmedi.

    O RÖPORTAJDA SÖYLEMİŞTİ

    Trump, kasım ayında Time dergisine verdiği röportajda İran'la savaş olasılığı sorulduğunda "Her şey olabilir... Çok değişken bir durum" yanıtını vermişti.

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