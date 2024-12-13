Donald Trump Time röportajında bombayı patlattı: Netanyahu’ya güvenmiyorum

ABD merkezli Time dergisinin "yılın kişisi" seçtiği Donald Trump'ın röportajı gündeme damga vurdu. Time dergisine konuşan Trump, Orta Doğu ve Ukrayna ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaparken özellikle bir cümlesi ise dikkat çekti.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA GAZZE TALİMATI

ABD'de 5 Kasım seçiminde 47. Başkan seçilen Trump, seçim kampanyası sürecinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile pek çok kez telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmelerde, Netanyahu'dan göreve başlama törenine kadar Gazze'deki saldırıları bitirmesini söylediğini belirtti.

Time dergisi, Donald Trump'ı ʺyılın kişisiʺ seçti, Time

"NETANYAHU'YA GÜVENMİYORUM"

Trump Gazze'deki saldırıları kastederek Netanyahu için "Bitmesini istediğimi biliyor" dedi. ABD'nin seçilmiş başkanı, ayrıca, ikinci döneminde Netanyahu'ya güvenip güvenmediği sorusuna "Kimseye güvenmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM NE OLACAK?

Gazze ile ilgili konuşan Trump, "İlk döneminizde yönetiminiz iki devletli çözüm için kapsamlı bir plan sundu. Hala bu planı destekliyor musunuz? şeklindeki soruya karşılık ise "Barışı sağlamak için ne gerekiyorsa onu destekliyorum. İki devletli çözüm dışında başka fikirler de var ama sadece barışı değil, kalıcı bir barışı sağlamak için ne gerekiyorsa destekliyorum. Her beş yılda bir trajediye yol açan bir sistem devam edemez." dedi.

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

BATI ŞERİA'NIN İLHAKI

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı üzerine konuşan Trump doğrudan bir cevap vermedi ve "iki devletli çözüm" ya da başka bir plan ile barış istediğini tekrarladı.

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?

Trump, ABD-İran gerginliği ile ilgili ise dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD'nin İran ile savaşa girip girmeyeceğine yönelik soruya "Her şey olabilir. Durum çok değişken" şeklinde cevap verdi.

MUSK'IN GİZEMLİ GÖRÜŞMESİ: TRUMP'TAN GİZLEDİ

Geçtiğimiz ay Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden milyarder Elon Musk'ın New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ile bir araya geldiği ve gizli bir toplantı yaptığı iddia edilmişti. Trump söz konusu toplantıdan haberi olmadığını, Musk'ın kendisine böyle bir şey söylemediğini belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI

Trump, seçim öncesinde ve zafer konuşmasında Ukrayna Savaşı'nı da bitireceğini söylemişti. Time'a verdiği röportajda Trump, "Şu anda en tehlikeli şeyin, Zelenski'nin, Başkan'ın (Joe Biden) onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu düşünüyorum. Bu aptalca bir karar." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füze atmasına izin verilmesi fikrine kesinlikle katılmadığını vurgulayan Trump, "Bunu neden yapıyoruz? Biz sadece bu savaşı tırmandırıyoruz ve daha da kötüleştiriyoruz. Bunun yapılmasına izin verilmemeliydi." dedi.

ABD UKRAYNA'YI TERK EDECEK Mİ?

Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak istediğini ve iki tarafla da görüşmesi gerektiğini belirten Trump, "Ukrayna'yı terk edecek misiniz?" sorusuna karşılık "Bir anlaşmaya varmak istiyorum ve bir anlaşmaya varmanın tek yolu, terk etmemektir." şeklinde dedi.