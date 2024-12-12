Time, Donald Trump’ı yılın kişisi seçti

Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez 'Yılın Kişisi' olarak seçildi.

AMERİKAN BAŞKANLIĞINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Dergiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi"

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DONALD TRUMP KİMDİR: EMLAK KRALLIĞINDAN ABD BAŞKANLIĞINA

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu.