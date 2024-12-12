Time, Donald Trump’ı yılın kişisi seçti

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildi.
Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez 'Yılın Kişisi' olarak seçildi.
ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçildi.
Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez 'Yılın Kişisi' olarak seçildi.
AMERİKAN BAŞKANLIĞINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ
Dergiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi"
DONALD TRUMP KİMDİR: EMLAK KRALLIĞINDAN ABD BAŞKANLIĞINA
New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu.
Emlakçı babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.
Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu.
Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı. Trump yeniden ABD Başkanı seçildi. Ocak 2025'te koltuğa oturacak olan Trump 4 yıl görevde kalacak.