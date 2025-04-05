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Pedro Malheiro'ya 2 talip birden! Dünya devinin listesine girdi

Trabzonspor’un sezon başında Boavista’dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Portekizli futbolcu için iki takım devreye girdi.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:31
Pedro Malheiro’ya 2 talip birden! Dünya devinin listesine girdi

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Bu sezon Trabzonspor'a imza atan Pedro Malheiro, bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır ve Batista Mendy'nin ardından en fazla süre alan üçüncü isim oldu. Bu istikrarlı çıkış, ülkesindeki kulüplerin de ilgisini beraberinde getirdi.

Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

BRAGA VE BENFICA İSTİYOR

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'nun haberine göre; Braga, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Trabzonspor'la resmi görüşmelere başladı.

Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

Haberde ayrıca, Benfica'nın da başarılı sağ beki yakından takip ettiği ifade edildi. Alexander Bah'ın sezon başını kaçırma ihtimalinin kesinleşmesi halinde, Benfica'nın da Pedro Malheiro transferinde adım atabileceği belirtildi.

Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

GÜNCEL DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pedro Malheiro'nun güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Portekizli oyuncu, sahada 2837 dakika kalırken 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Malheiro, aynı zamanda bu karşılaşmalarda 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

Pedro Malheiro'nun performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken, Trabzonspor'un bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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