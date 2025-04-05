Pedro Malheiro’ya 2 talip birden! Dünya devinin listesine girdi

Bu sezon Trabzonspor'a imza atan Pedro Malheiro, bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır ve Batista Mendy'nin ardından en fazla süre alan üçüncü isim oldu. Bu istikrarlı çıkış, ülkesindeki kulüplerin de ilgisini beraberinde getirdi.
Bu sezon Trabzonspor'a imza atan Pedro Malheiro, bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır ve Batista Mendy'nin ardından en fazla süre alan üçüncü isim oldu. Bu istikrarlı çıkış, ülkesindeki kulüplerin de ilgisini beraberinde getirdi.
BRAGA VE BENFICA İSTİYOR
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'nun haberine göre; Braga, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Trabzonspor'la resmi görüşmelere başladı.
Haberde ayrıca, Benfica'nın da başarılı sağ beki yakından takip ettiği ifade edildi. Alexander Bah'ın sezon başını kaçırma ihtimalinin kesinleşmesi halinde, Benfica'nın da Pedro Malheiro transferinde adım atabileceği belirtildi.
GÜNCEL DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pedro Malheiro'nun güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Portekizli oyuncu, sahada 2837 dakika kalırken 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Malheiro, aynı zamanda bu karşılaşmalarda 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
Pedro Malheiro'nun performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken, Trabzonspor'un bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.