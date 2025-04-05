Pedro Malheiro’ya 2 talip birden! Dünya devinin listesine girdi

Pedro Malheiro (AA)

GÜNCEL DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pedro Malheiro'nun güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Portekizli oyuncu, sahada 2837 dakika kalırken 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Malheiro, aynı zamanda bu karşılaşmalarda 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.