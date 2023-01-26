Foreign Policy açıkça itiraf etti: ABD PYD/YPG ile İsveç arasında seçim yapacak! Hedefte Başkan Erdoğan var

Türkiye'nin tüm olumlu yaklaşımları ve müzakerelere rağmen PKK ve FETÖ üyelerine kucak açan İsveç, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya da göz yumarak NATO kapılarının tamamen kapanmasına neden oldu. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, İsveç'teki skandala sert sözlerle tepki göstererek İsveç'in "Müslümanların ve Türk halkının dini inançlarına saygı göstermediği" sürece Türkiye'den iyi niyet beklememesi gerektiğini vurguladı.
ABD merkezli yayın organı Foreign Policy isimli dergi, İsveç'in NATO süreciyle ve Türkiye'nin tutumuyla ilgili bir makale yayınladı. Makalede "Türkiye'nin sorunu İsveç değil, ABD" başlığı kullanılırken; ABD'nin Türkiye'nin güneyinde terör örgütlerine verdiği desteğe dikkat çekildi. ABD'de Başkan Erdoğan'a yönelik kişisel bir antipati olduğu da belirtilirken, bu durumun Türkiye ile ABD'nin birlikte çalışmasını engellediği belirtilerek hedefteki ismin Erdoğan olduğuna dikkat çekildi.
İSVEÇ-PKK İLİŞKİSİ
Yazıda İsveç'in terör örgütü PKK ile olan ilişkisiyle ilgili önemli detaylara yer verildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan aleyhine yapılan gösterilerden bahsedilirken, "PKK, Avrupa Birliği, ABD ve İsveç gibi ülkeler tarafından terör örgütü listesinde bulunuyor. Ancak bununla birlikte İsveç PKK için bir sığınak olmuş durumda. Geçtiğimiz ay görevi bırakan Peter Hultqvist, İsveç Savunma Bakanı olmadan önce 2011 yılında PKK'nın 'doğum günü kutlamasına' katılmıştı." denildi. İsveç'in esi Sosyal Demokrat Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK bağlantılı PYD ve YPG'ye siyasi ve mali destek sunduğu da belirtildi.
Makalede, İsveç'in Türkiye'ye NATO üyeliği için terör örgütlerinin faaliyetlerine son verme taahhüdünde bulunduğu ancak buna uymadığı da yer aldı.