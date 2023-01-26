Foreign Policy açıkça itiraf etti: ABD PYD/YPG ile İsveç arasında seçim yapacak! Hedefte Başkan Erdoğan var

İSVEÇ-PKK İLİŞKİSİ

Yazıda İsveç'in terör örgütü PKK ile olan ilişkisiyle ilgili önemli detaylara yer verildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan aleyhine yapılan gösterilerden bahsedilirken, "PKK, Avrupa Birliği, ABD ve İsveç gibi ülkeler tarafından terör örgütü listesinde bulunuyor. Ancak bununla birlikte İsveç PKK için bir sığınak olmuş durumda. Geçtiğimiz ay görevi bırakan Peter Hultqvist, İsveç Savunma Bakanı olmadan önce 2011 yılında PKK'nın 'doğum günü kutlamasına' katılmıştı." denildi. İsveç'in esi Sosyal Demokrat Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK bağlantılı PYD ve YPG'ye siyasi ve mali destek sunduğu da belirtildi.

Makalede, İsveç'in Türkiye'ye NATO üyeliği için terör örgütlerinin faaliyetlerine son verme taahhüdünde bulunduğu ancak buna uymadığı da yer aldı.