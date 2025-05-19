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Son dakika: Eski ABD Başkanı Joe Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Durumu kritik

Gazze'deki soykırımın baş aktörlerinden olan eski ABD Başkanı Joe Biden'a 4. evre prostat kanseri teşhisi kondu. Biden'ın kişisel ofisinden yapılan açıklamaya göre kanser kemiklere kadar sıçradığı, ölümcül olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 09:37
Son dakika: Eski ABD Başkanı Joe Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Durumu kritik

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Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 4. evre prostat kanseri teşhisi kondu. Biden'ın kişisel ofisinden yapılan açıklamaya göre kanser kemiklere kadar sıçradığı, ölümcül olduğu belirtildi.

Kanser tanısı Biden'ın idrar semptomlarını bildirmesinin ardından geldi ve bu da doktorların prostatında "küçük bir nodül" bulmasına yol açtı.

4. EVRE KANSER... "KEMİĞE METASTAZ YAPTI"

Açıklamada, Biden'ın kanserinin "kemiğe metastaz" ile "9'luk bir Gleason skoruyla" karakterize edildiği belirtildi. Gleason skoru, prostat kanserlerinin mikroskop altında nasıl göründüğünü tanımlamak için kullanılır. 9 ve 10 derece en agresif ve ölümcül olanını simgeler.

Biden'ın kanserinin 4. evre olduğu tespit edildi.

AMELİYAT ŞANSI YOK!

Uzmanlar, Biden'ın yaşı ve kanserinin kemiğine yayılmış olması nedeniyle ameliyat olmasının pek olası olmadığını söyledi.
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