Son dakika: Eski ABD Başkanı Joe Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Durumu kritik

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Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 4. evre prostat kanseri teşhisi kondu. Biden'ın kişisel ofisinden yapılan açıklamaya göre kanser kemiklere kadar sıçradığı, ölümcül olduğu belirtildi.Kanser tanısı Biden'ın idrar semptomlarını bildirmesinin ardından geldi ve bu da doktorların prostatında "küçük bir nodül" bulmasına yol açtı.Açıklamada, Biden'ın kanserinin "kemiğe metastaz" ile "9'luk bir Gleason skoruyla" karakterize edildiği belirtildi. Gleason skoru, prostat kanserlerinin mikroskop altında nasıl göründüğünü tanımlamak için kullanılır. 9 ve 10 derece en agresif ve ölümcül olanını simgeler.Biden'ın kanserinin 4. evre olduğu tespit edildi.Uzmanlar, Biden'ın yaşı ve kanserinin kemiğine yayılmış olması nedeniyle ameliyat olmasının pek olası olmadığını söyledi.