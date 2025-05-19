Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2025'in ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek. 3 Temmuz'da belli olacak bu oran, aynı ay içinde hem kök aylıklara hem de her ay maaşla birlikte verilen ek ödemelere yansıtılacak.

Temmuz zammının belli olmasının ardından taban aylık konusu da masaya yatırılacak. Ocak ayında ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı, kök aylıklar gibi, bir önceki 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 15.75 artırılmıştı.