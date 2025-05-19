Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?

(AA)
Anketteki tahminler ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zam oranının yüzde 18.09 çıkabileceğini gösterdi. Eğer bu tahmin gerçekleşir ve bu oran taban aylığa uygulanırsa, emeklilerde en düşük ödeme 17 bin 86 liraya ulaşacak. Bu durumda önce emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 18.09 artış uygulanacak. Zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 17 bin 86 liranın altında çıkanlara 17 bin 86 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar verilecek.
(AA)
DUL-YETİME NASIL YANSIR?
Taban aylıkta yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Eğer taban aylık 17 bin 86 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851 liradan 12 bin 815 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 7 bin 234 liradan 8 bin 543 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 3 bin 617 liradan 4 bin 272 liraya yükselecek. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.
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