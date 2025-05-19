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Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine Temmuz ayında enflasyon zammı yapılırken, taban aylık da masaya yatırılacak. Ocak’taki formül uygulanırsa en düşük ödeme 17 bin lirayı aşacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?

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Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2025'in ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek. 3 Temmuz'da belli olacak bu oran, aynı ay içinde hem kök aylıklara hem de her ay maaşla birlikte verilen ek ödemelere yansıtılacak.

Temmuz zammının belli olmasının ardından taban aylık konusu da masaya yatırılacak. Ocak ayında ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı, kök aylıklar gibi, bir önceki 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 15.75 artırılmıştı.

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Böylece taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkmış, tüm SSK ve Bağ-Kur'luların eline geçen para yüzde 15.75 yükselmişti. Halen kök aylık ile ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında olanlara Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira yatırılıyor. Temmuz ayında tüm emeklilerin eline geçecek parada artış olması için taban aylık ödemesinin de yükseltilmesi bekleniyor.

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ENFLASYON FORMÜLÜ
Temmuz'da taban aylıkta artış kararı verilmesi halinde, Ocak'taki formül en kuvvetli formül olacak. Şu ana kadar emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. İlk 4 aylık TÜFE yüzde 13.36 çıktı. Geriye 2 veri kalırken, bunlara ilişkin ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.

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Anketteki tahminler ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zam oranının yüzde 18.09 çıkabileceğini gösterdi. Eğer bu tahmin gerçekleşir ve bu oran taban aylığa uygulanırsa, emeklilerde en düşük ödeme 17 bin 86 liraya ulaşacak. Bu durumda önce emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 18.09 artış uygulanacak. Zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 17 bin 86 liranın altında çıkanlara 17 bin 86 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar verilecek.

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DUL-YETİME NASIL YANSIR?
Taban aylıkta yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Eğer taban aylık 17 bin 86 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851 liradan 12 bin 815 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 7 bin 234 liradan 8 bin 543 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 3 bin 617 liradan 4 bin 272 liraya yükselecek. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

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