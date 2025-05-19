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Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgulu 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yayımladığı mesajda "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı. "Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltecek adımlar atıyoruz" diyen Erdoğan, "Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir genci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 08:06 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 08:14
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgulu 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletim,
Kıymetli Gençler,

Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir.

Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.

Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor; medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa "Türkiye Yüzyılı" damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.

Türkiye'nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkânlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz.

Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye'nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.


Kurtuluş yolunun ilk günü: 19 Mayıs 1919 | Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 106. yılıKurtuluş yolunun ilk günü: 19 Mayıs 1919 | Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 106. yılı
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