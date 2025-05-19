Kurtuluşun meşalesi 106 yıl önce Samsun’da yakıldı! 106 yıl sonra Bandırma Vapuru’na saygı duruşu: TCG Anadolu Samsun’a çıkacak

Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.
81 İLDE COŞKUYLA KUTLANACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanacak.
Takvim.com.tr olarak 19 Mayıs kutlamalarını dakika dakika aktarıyoruz...
Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'a kadar sürecek Gençlik Haftası boyunca çeşitli festivaller düzenlenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek.
BAKAN TCG ANADOLU'YU KARŞILAYACAK
19 Mayıs kapsamında üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul’dan hareket etti. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ta TCG Anadolu gemisi Samsun’a ulaşacak. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılacak. TCG Anadolu Gemisi'ni Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılayacak.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 21 Mayıs'a kadar "Türkiye’nin Gücü Gençliği" mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri gerçekleştirilecek.
Türkiye'de 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa’dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, etkinlikler kapsamında ilk olarak İstanbul’da buluşacak. Temsilci gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'ya ziyaretler yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da temsilci gençler ve sporcularla 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençler, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 106 yıl geçti.
AA muhabirinin tarihi kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra İzmir'i Yunanlılar, Adana'yı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar işgal etti.
Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı, İngiliz Donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demir attı.
Vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından 3 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, yurdun kurtulması için harekete geçti.
Samsun ve çevresindeki Rumlar, 17-18 Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizlerin de desteğiyle çete baskınları yapıp kargaşa çıkararak, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletlerinin işgaline açmak istiyordu.
Bu gelişmeler üzerine Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya, can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bu durumdan endişe eden İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı, 21 Nisan 1919'da İstanbul Hükümeti'ne nota vererek, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini talep etti.
Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'un ertesi günü, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a ilk adımlarını 19 Mayıs'ta Reji İskelesi'nden attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak sadece Fransızlara ait Reji (Tekel idaresi) İskelesi sağlam kalmıştı. Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretiyordu. İskelenin adı bu nedenle "Tütün İskelesi" olarak da geçiyordu.
Samsun'a gelişinin İngilizlerde tedirginlik oluşturması üzerine Mustafa Kemal, Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti.
HAVZA'DA YAPILAN İLK MİTİNGDE İZMİR'İN İŞGALİ PROTESTO EDİLDİ
Ülkenin kurtuluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı olan Havza'da ilk miting gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yapılan mitingde, İzmir'in işgali protesto edildi.
Bir sonraki durağı Amasya olacak Mustafa Kemal, 18 gün boyunca Havza'da Milli Mücadele için önemli çalışmalar yürüttü.
Havza'daki hareketlilikten haberdar olan İngilizlerin yaptığı baskı ile 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine Mustafa Kemal, Havzalılara sivil olarak veda etti.
MİLLİ MÜCADELE TÜM YURDA YAYILDI
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'ta da yakılarak tüm yurda yayıldı. Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 102. yaşına giriyor.
TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLALİ VE İSTİKBALİ İÇİN ÇIKILAN YOL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, AA muhabirine, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Türk milletinin istiklali ve istikbali için adım attığını söyledi.
Türk milletinin geleceğini kurtarmaya yönelik bir arayış olduğu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın cesaret gösterdiğini belirten Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları büyük bir mücadele başlatmak üzere şehrimiz Samsun'umuza şerefli adımını atmıştır. Milli Mücadele döneminde teslim olan bir ülke tablosu var. Büyük bir savaş, 4 yıl sürdü ve bu 4 yıl süren savaşta nüfusumuzun neredeyse dörtte birini kaybettik. Şehit verdik, 1 milyona yakın askerimiz şehit ve gazi oldu." diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk milletini mücadeleye ikna ettiğini dile getiren Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa, öncelikle halkı ikna etmek için özellikle Samsun'da bunun ilk denemelerini yapmıştır, yani halkın nabzını yoklamıştır. Büyük inkılapları gerçekleştiren Mustafa Kemal Paşa, bu inkılapların tutup tutmayacağını ya da toplumun kabul edip etmeyeceğini, milletimizin hazırbulunuşluğunu ölçerek bu inkılapları gerçekleştirmiş ve bu çerçevede de Samsun onun için bir ilk uygulama olmuştur." diye konuştu.
Atatürk'ün bu süreçte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdurduğunu vurgulayan Çağlayan, Atatürk'ün halkın mücadelenin içerisinde olması için çok önemli ve titiz bir çalışma programı yürüttüğünü dile getirdi.
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Mustafa Kemal Paşa'nın milleti uyandırıp, bilinçlendirerek Milli Mücadele'yi başlattığını belirtti.
Milli Mücadele ruhunun önemini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele ruhu konusunda söylenecek en önemli şey, ülkemizin bağımsızlığının korunmasıdır. Her Türk, Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı konusunda son derece teyakkuz halinde olmalıdır. Aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceği için dayanışma halinde olma konusunda hassas olmalıdır. Yine üretken olmalıdır. Milletler, eğer üretmezse, çalışmazsa yok olmaya mahkumdur. Atatürk sevgisi, silah arkadaşlarına sevgi, şehitlerimize, gazilerimize hürmet, bütün bunlar tabii ki Milli Mücadele ruhunun özünde yer alması gereken değerlerdir."
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği organizasyonda 81 ilden 81 genç, kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileriyle birlikte TCG Anadolu gemisiyle Samsun'a gitti.
"TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" adı verilen etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, kara, hava, deniz harp okullarının öğrencileri ile 81 ilden gelen 81 genç katıldı.
Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gerçekleştirilen yolculuğun Türkiye'nin geleceğine olan inancı temsil ettiğini söyledi.
TCG Anadolu'nun Mavi Vatan savunmasında stratejik bir rolü olduğunu aktaran Bak, şunları kaydetti:
"İstanbul'dan Samsun'a uzanacak bu eşsiz yolculuk, bir asır önce kurtuluş mücadelesini başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu günümüzde yaşatma kararlılığımızın bir ifadesidir. Bu yıl Gençlik Haftası'nı yerli ve milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayimizin en büyük başarılarından biri olan TCG Anadolu ile taçlandırıyoruz. 81 ili temsilen bu seyahate katılacak gençlerimiz, bu tarihi yolculukla 19 Mayıs ruhunu yeniden canlandırırken aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı da temsil edecektir. Bugün başlayacak bu yolculuk, 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek ve burada teslim edeceğimiz bayrağımızı oradaki gençlerimizle teslim alacağız.
TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk yerli üretim çok maksatlı amfibi hücum gemisidir. Bu dev platform, Türk mühendislerinin azmi ve çalışkanlığıyla inşa edilmiştir. Bu muhteşem gemi, Türkiye'nin Mavi Vatan savunmasında stratejik bir role sahiptir. Geminin yapımında yer alan genç mühendislerimiz, ülkemizin savunma sanayisine katkılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen milli teknoloji hamlesi ve yerli savunma sanayi vizyonu Türkiye'yi güçlü ve bağımsız bir gelecek hedefiyle buluşturmuştur. Bu vizyon doğrultusunda TCG Anadolu gibi projeler terörsüz Türkiye vizyonunun garantisi olarak güvenliğimizi en güçlü şekilde Mavi Vatan'da da sağlamaktadır. Gençlerimize huzurlu, gururlu, güçlü bir gelecek bırakma hedefimize hizmet etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük vizyon ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz."
"BU YOLCULUK, MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ YENİ BİR GENÇLİK VİZYONUNU TEMSİL EDİYOR"
Gerçekleştirilen yolculuğun milli birlik ve beraberlik mesajı olduğunu dile getiren Bakan Bak, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'te de gençlerimizle milli teknolojiyi kutladık. İnovasyon ve yerli üretime olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdik. TCG Anadolu gibi projeler, gençlerimize mühendislik alanında ilham veriyor, yarının mühendislerinin yetişmesine katkı sağlıyor. Gençlerimiz bu tür projelerde yer alarak sadece bilgi ve becerilerini değil aynı zamanda milli bağımsızlık ideallerimizi de yaşatıyor. Gençler, bugün bu yolculukta bir asır önce bağımsızlık ateşini yakan atalarımızın izinden gidiyorsunuz. Bu kez elinizde sadece bir meşale değil aynı zamanda yerli ve milli teknolojimizin eşsiz bir gücü olan TCG Anadolu'nun gücü var. Bu gemi yalnızca bir deniz platformu değil kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin alın teri ve zekasının ürünüdür. Bu proje gençliğinizin dinamizmini ve milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir araya getiriyor. Bugün buradan yola çıkacak gençlerimiz, milletimizin ve devletimizin bağımsızlık idealini milli teknolojinin gücüyle harmanlayarak Samsun'a taşıyor. Bu proje sadece bir yolculuk değil aynı zamanda milli birlik ve beraberlik mesajıdır. Sizler TCG Anadolu'yla Türkiye'nin güçlü yarınlarına doğru bir adım atıyorsunuz. Sizlerin enerjisi, azmi ve kararlılığı bizlere umut veriyor. Bu yolculuk, milli teknolojimizle bütünleşmiş yeni bir gençlik vizyonunu temsil ediyor. Yolunuz açık, bahtınız güzel olsun."
ALPAY: "BU BİR SEYAHAT DEĞİL BİR RUHUN, BİR MİLLETİN TARİHSEL YÜRÜYÜŞÜNÜN DEVAMIDIR"
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da şunları söyledi:
"Bugün burada tarihe tanıklık eden bir yolculuğun eşiğindeyiz. 19 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla başlattığı istiklal ve istikbal mücadelesinin 106. yılında TCG Anadolu'yla yeni bir nesli Samsun'a uğurluyoruz. Bu bir seyahat değil bir ruhun, bir milletin tarihsel yürüyüşünün devamıdır. O vapur Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının ilk adımı, bir hürriyet sembolüdür. O ruh bugün yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz TCG Anadolu'ya hayat vermiştir. Tüm ihtişamıyla karşımızda duran bu gemi bir harp unsuru değil Türk milletinin bağımsızlık sevdasının denizlerdeki ifadesidir. Ülkemize denizden hava üstünlüğü sağlama; Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de caydırıcılığımızı arttıran etkili bir deniz gücü haline gelmemizi sağlayan yüzen bir üs anlamı taşımaktadır. Savunma sanayimiz büyük bir kararlılıkla yükselmiş ve yeni bir şahlanışa kavuşmuştur. Bu bir kalkınma hamlesi değil milletin tarihine ve geleceğine sahip çıkma yürüyüşüdür. Savunma sanayimiz büyük bir seferberlik anlayışıyla yükselmiş, milletimizin kararlılığı ve devletimizin iradesiyle yeni bir şahlanışa kavuşmuştur. Bu, milletin tarihine, coğrafyasına ve geleceğine sahip çıkma yürüyüşüdür.
Bayraktar, Kaan ve Kızılelma'yla gökte, Altay'la karada, TCG Anadolu'da güç bulan bu irade Türkiye Yüzyılı'nın savunmadaki güçlü sesidir. Bu sürecin öncüsü olan MİLGEM projesi, Türk mühendisliğinin denizlere attığı ilk bağımsızlık imzasıdır. Bandırma Vapuru'nun rotası bir milletin uyanışıydı. TCG Anadolu'nun rotasıysa artık uyanmakla kalmayan, kendi rotasını çizen, küresel denklemlerde söz sahibi bir milletin istikbale yürüyüşünün adıdır. Bugün Samsun'a uğurladığımız harbiyeliler ve genç kardeşlerimiz bir mirasın, bir inancın ve bir sorumluluğun taşıyıcısı konumundasınız. Sizler bu milletin istikbalisiniz, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma idealinin gerçek mimarlarısınız. 1919'da umut bir gemiye binmiş ve Samsun'a çıkmıştır. Bugün umudun, iradenin, milli mühendisliğin adı TCG Anadolu'dur. Bu gemi yalnız çelikten değil inançtan yapılmıştır. Sizlere düşen görev, sadece geçmişin mirasını taşımak değil bu mirası her alanda üretimle, bilimle, teknolojiyle, ahlakla ve vatan sevgisiyle geleceğe götürmektir. Bu tarihi yürüyüş geçmişten alınan ilhamla değil bugünün kararlı iradesiyle mümkün olmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye savunma sanayinde millileşmenin en güçlü adımlarını atmış, bağımsız ve yerli üretim vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye koyulmuştur. Türkiye Yüzyılı bu gençliğin aklıyla, milletin azmiyle ve bu liderliğin kararlılığıyla şekillenmektedir."
Konuşmaların ardından Bakan Bak, Deniz Harp Okulu öğrencilerine Türk bayrağı ve Bandırma Vapuru'nun resmini Samsun'a götürmek üzere teslim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, daha sonra seyahate katılacaklarla beraber bir motorla açıkta bekleyen TCG Anadolu'ya gitti ve gençleri uğurladı.