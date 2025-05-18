Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!

25. ŞAMPİYONLUK COŞKUSU STAT SINIRLARINI AŞTI RAMS Park'ta yaşanan kutlamalar sadece stat içiyle sınırlı kalmadı. İstanbul'un pek çok noktasında, başta Taksim ve Kadıköy olmak üzere birçok semtte Galatasaray bayraklarıyla sokaklara çıkan taraftarlar, gece boyunca kutlamalar yaptı.

Meşaleler, marşlar ve konvoylarla kutlamalar sabaha kadar sürdü. Yurdun dört bir yanından gelen görüntüler, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunun nasıl bir coşkuyla karşılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

🔙 NE OLMUŞTU? Wanda Nara, 2014 yılında futbolcu Mauro Icardi ile evlenmiş, bu evlilik yıllar içinde birçok ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. İlişkilerinde sık sık ayrılık ve barışma yaşayan çift, 2025 yılının Mart ayında resmen boşanmıştı. Nara, boşanmanın ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu ilişki de kısa süre önce sona ermişti.

Öte yandan Icardi, oyuncu ve şarkıcı China Suarez'le yeni bir aşka yelken açmış, son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı yüzüklü paylaşımıyla nişanlandıklarını duyurmuştu.