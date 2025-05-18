Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sahaya inen kalabalık arasında yer alan China Suarez Takvim.com.tr ekranlarına bakarak Türkçe "Şampiyon Galatasaray" diye bağırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
MAURO ICARDİ'NİN SEVGİLİSİ CHİNA SUAREZ SAHAYA İNDİ
Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunun son haftasında Kayserispor karşısında aldığı beraberlikle 25. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. RAMS Park'ta binlerce taraftarın tribünleri doldurduğu gecede, kutlamalar maçın son düdüğüyle birlikte tüm stat geneline yayıldı. Sahaya inen taraftarlar arasında dikkat çeken bir isim ise yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez oldu.
TÜRKÇE TEZAHÜRAT SÜRPRİZİ
Kutlamalar sırasında Takvim.com.tr'ye yansıyan görüntülerde, China Suarez'in kutlamalara katıldığı ve kameralara bakarak Türkçe "Şampiyon Galatasaray!" diyerek bağırdığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar...
SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GELDİ
Sakatlığı nedeniyle sezonun son maçında sahada olamayan Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte kutlamalara katılmak üzere özel olarak İstanbul'a geldi. RAMS Park'a gün içinde ulaşan çift, karşılaşmayı locadan takip etti. Maçın ardından ise sahaya inen taraftar kalabalığına dahil olan China Suarez, Galatasaraylılar arasında kısa sürede ilgi odağı haline geldi.
SOSYAL MEDYA YIKILDI: "YENGE BİZDEN BİRİ OLDU"
Galatasaray taraftarları, Suarez'in sahaya inip Türkçe tezahürat yapmasını büyük bir sempatiyle karşıladı. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında şu ifadeler öne çıktı:
"Yenge gerçek bir Cimbomlu olmuş!"
"Icardi'nin sevgilisi değil, Galatasaray'ın gelini artık."
25. ŞAMPİYONLUK COŞKUSU STAT SINIRLARINI AŞTI
RAMS Park'ta yaşanan kutlamalar sadece stat içiyle sınırlı kalmadı. İstanbul'un pek çok noktasında, başta Taksim ve Kadıköy olmak üzere birçok semtte Galatasaray bayraklarıyla sokaklara çıkan taraftarlar, gece boyunca kutlamalar yaptı.
Meşaleler, marşlar ve konvoylarla kutlamalar sabaha kadar sürdü. Yurdun dört bir yanından gelen görüntüler, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunun nasıl bir coşkuyla karşılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
🔙 NE OLMUŞTU?
Wanda Nara, 2014 yılında futbolcu Mauro Icardi ile evlenmiş, bu evlilik yıllar içinde birçok ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. İlişkilerinde sık sık ayrılık ve barışma yaşayan çift, 2025 yılının Mart ayında resmen boşanmıştı. Nara, boşanmanın ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış ancak bu ilişki de kısa süre önce sona ermişti.
Öte yandan Icardi, oyuncu ve şarkıcı China Suarez'le yeni bir aşka yelken açmış, son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı yüzüklü paylaşımıyla nişanlandıklarını duyurmuştu.
CHİNA SUAREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ICARDİ'NİN SEVGİLİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen China Suarez, son dönemde Türkiye'de de adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi.
ARJANTİN'DE DOĞDU, GENÇ YAŞTA ÜNLÜ OLDU
Gerçek adı María Eugenia Suarez olan China Suarez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Suarez, küçük yaşlarda medya dünyasına adım attı. Henüz lise çağlarındayken televizyonda çalışmaya başlayan Suarez, bu süreçte okul arkadaşlarının baskılarına ve mobbingine maruz kaldığını da çeşitli röportajlarında dile getirdi.
OYUNCULUK VE MODELLİKTE BAŞARILI BİR KARİYER
China Suarez, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı. 2007 yılında Arjantin'in en popüler gençlik dizilerinden biri olan Casi Ángeles dizisinde rol alması, ülke genelinde tanınmasını sağladı. Bu projeyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Suarez, daha sonra hem televizyon hem de sinema projelerinde yer aldı.
Yer aldığı bazı yapımlar şu şekilde sıralanabilir:
Casi Ángeles (2007–2010) – TV Dizisi
Abzurdah (2015) – Film
El Secreto de Amor (2015) – TV Dizisi
Papeles en el viento (2015) – Film
El Hijo (2019) – Film
Aynı zamanda modellik yapan Suarez, reklam kampanyalarında da boy gösterdi.
CHİNA SUAREZ'İN ÖZEL HAYATI VE ÇOCUKLARI
Özel yaşamıyla da sıkça gündeme gelen China Suarez'in, Rufina ve Magnolia adlarında iki kızı, Amancio adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Sosyal medya hesabında çocuklarıyla geçirdiği anlara sıkça yer veren Suarez, aile yaşamına dair paylaşımlarıyla ilgi çekiyor.
INSTAGRAM'DA 7,7 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
China Suarez, sosyal medyada da oldukça aktif bir isimdir. Instagram'da 7.7 milyon takipçiye sahip olan Arjantinli yıldız, hem günlük yaşamından kareler hem de mesleki çalışmalarına dair içerikler paylaşıyor.