Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam oldu.



Ligin 36. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Bu sonuçla "Cimbom" ligde mutlu sona ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25. kez ipi önde göğüsledi. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 4'e çıkardı.



Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı kaldırdı.



FATİH TERİM ZİRVEDE



Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.



Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.



Dördüncü kez ligi zirvede bitiren Okan Buruk, üçer şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'u geride bırakarak Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Buruk, Süper Lig'de 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.



ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON OLAN 4. TEKNİK ADAM



Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı.



Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör oldu.



İngiliz çalıştırıcı Birch, Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında, bir başka İngiliz Milne, Beşiktaş ile 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonda şampiyon olarak Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı.



ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA



Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.



Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da zirvede yer alarak şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti.