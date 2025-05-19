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Galatasaray'dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Aslan, şampiyonluğu daha da değerli hale getirecek bir transfer için de kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:13
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Kayserispor'u mağlup eden Aslan, ligin bitmesine 2 hafta kala 5. yıldızı göğsüne taktı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF

Galatasaray'da gelecek sezonun hedefi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi.

Kutlama sırasında stattaki ekranlara 2026 yılına atıfta bulunularak "Hedef 20 26" yazısı verildi. 20 sayısının altında Türkiye Kupası, 26 sayısının altında ise Süper Lig şampiyonluk kupası figürü yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 19 şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

DEV GELİR

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, bu başarısıyla birlikte büyük bir ekonomik gelir elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı parası olarak 18,62 milyon euroyu kasasına koyacak olan Galatasaray, performansına bağlı olarak galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik için ise 900 bin euro gelir elde edebilecek.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam oldu.

Ligin 36. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla "Cimbom" ligde mutlu sona ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25. kez ipi önde göğüsledi. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 4'e çıkardı.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı kaldırdı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dördüncü kez ligi zirvede bitiren Okan Buruk, üçer şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'u geride bırakarak Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Buruk, Süper Lig'de 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON OLAN 4. TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı.

Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör oldu.

İngiliz çalıştırıcı Birch, Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında, bir başka İngiliz Milne, Beşiktaş ile 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonda şampiyon olarak Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da zirvede yer alarak şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray, 25. şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

"Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız..." başlığıyla verilen videoda, 'Geleceğe Dönüş' filmi üzerinden bir kurgu yapıldı. Videoda Mayıs 2035 yılındaki kurgusal İstanbul gösterildi.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

KIRILMADIK REKOR KALMADI

Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, güncel sezonda Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Süper Lig'de gösterdiği üstün performans ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken sarı-kırmızılı takım, birçok rekor kırdı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE 17 GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi. Bir önceki rekor, 12 galibiyetle Fenerbahçe'ye aitti.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

12 HAFTADA 34 PUAN

Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı. Ligin 12. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinin en iyi performansına imza attı. 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

DAUM'UN REKORUNU KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17. haftada oynanan Kayserispor maçında alınan galibiyet sonrası Süper Lig'de bir rekor daha kırdı. Galatasaray'ın başındaki 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Daha önce 75 galibiyete ne hızlı ulaşan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başındaki 103. maçında 75. galibiyetine ulaşan Christoph Daum olmuştu. Öte yandan Okan Buruk daha önce 50. galibiyetine 62. maçında ulaşarak Fatih Terim'in (70 maç) rekorunu da kırmıştı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

2025'E DE REKORLA BAŞLADI

Okan Buruk teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra rekor üstüne rekor kıran Galatasaray, 2024'te bıraktığı seriyi 2025'te de devam ettirdi. Zorlu geçen mücadelede taraftarının da desteğiyle Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak tarihe geçen asıl detay, geçen sezonun aynı döneminde 46 puanı bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakan Galatasaray'ın, Süper Lig'de 17. maçlar itibarıyla en fazla puan toplayan takım konumuna yükselmesiydi.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

SÜPER LİG REKORU

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı. 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

BODRUM MAÇINDA AVRUPA REKORU

Galatasaray, Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta rekora imza attı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderdi. Galatasaray, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı. Galatasaray, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

40 YIL SONRA REKOR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Lucas Torreira ve Davinson Sanchez attı. Maçı gol yemeden tamamlayan Galatasaray'da 40 yıl sonra rekor kırıldı. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985/86'dan bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

TARİHİN EN DEĞERLİ KADROSU

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Gabriel Sara; kış döneminde de Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski gibi yıldızları kadrosuna katan ve elinde de Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez gibi isimler bulunan Galatasaray, 266.25 milyon euro ile Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımı oldu.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

ASLAN'DAN DEV PLAN

25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu büyük başarıyı unutulmaz bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 25 Mayıs'ta Yenikapı Meydanı'nda dev bir kutlama yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 1 milyon kişinin katılımının beklendiği bu organizasyon için İstanbul Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu. Katılımın tamamen ücretsiz olacağı vurgulanırken, hazırlıkların da bu dev kalabalığa göre şekillendirildiği bildirildi.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

GÖZTEPE MAÇI CUMARTESİYE ALINABİLİR

Galatasaray yönetimi, Göztepe karşılaşmasının cumartesi gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak.

Şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Lisesi'nden başlayacak. Futbolcular üstü açık otobüsle taraftarların coşkusuna ortak olacak ve Yenikapı Meydanı'na ulaşacak. Burada görkemli bir organizasyon planlanıyor. Havai fişek gösterileri, konserler, 5 yıldız temalı görsel şovlar ve özel sahne tasarımlarıyla gece adeta bir şölene dönüşecek.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

OSIMHEN'İ İKNA HAMLESİ

Etkinliğin bir diğer özel yönü ise Victor Osimhen'e yönelik olacak. Sosyal medyada "Bizimle kal" çağrısıyla yüz binlerce paylaşım yapan sarı-kırmızılı taraftar, bu kez sevgi gösterilerini Yenikapı'da tezahüratlarla sunacak. Osimhen'in karar sürecinde bu atmosferin etkili olabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray, Osimhen'i takımda kalmaya ikna ederek şampiyonluğu daha da değerli hale getirmek istiyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği

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