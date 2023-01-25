Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah NATO tehdidi: İsveç alınana kadar yaptırım uygulansın

NATO ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

Türkiye'nin özellikle İsveç olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili red kararı Bloomberg'i kudurttu. İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına kol kanat germesi, ülkenin başkentinde terör örgütü üyeleri tarafından Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları görmezden gelen ABD merkezli Bloomberg, NATO üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

NATO'ya üye ülkelerin Türkiye harici Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine onay verdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin red kararının ise "aldatıcı talepler"e dayandığını iddia etti. "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı analizde, her 10 İsveçli'den 8'inin Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi.