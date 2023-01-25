Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah NATO tehdidi: İsveç alınana kadar yaptırım uygulansın

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yaklaşılırken, Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen "Küresel Çete" Batı medyası üzerinden operasyon girişimlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı çalışmalarına imza atan Batı medyası, son olarak Bloomberg üzerinden bir kez daha saldırıya geçti.
NATO ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT
Türkiye'nin özellikle İsveç olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili red kararı Bloomberg'i kudurttu. İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına kol kanat germesi, ülkenin başkentinde terör örgütü üyeleri tarafından Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları görmezden gelen ABD merkezli Bloomberg, NATO üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.
NATO'ya üye ülkelerin Türkiye harici Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine onay verdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin red kararının ise "aldatıcı talepler"e dayandığını iddia etti. "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı analizde, her 10 İsveçli'den 8'inin Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi.
Ankara'nın açıkça hedef alındığı analizde şu ifadeler kullanıldı:
"ERDOĞAN'A BASKI YAPILMALI"
ABD ve Avrupa'nın bu çıkmazı çözmesi gerekiyor. (NATO) İttifak liderleri, en geç 18 Mayıs'a kadar, yani üyelik için başvurularının üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak şekilde, İskandinav ülkelerinin başvurusunu onaylaması için Erdoğan'a baskı yapmalı.
ABD VE NATO'YA SESLENDİLER
Aynı yazıda, Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar konusunda Batı'ya çağrıda bulunuldu:
Türkiye direnirse ABD Kongresi, Ankara'ya F-16 savaş uçağı satışını durdurarak yanıt vermeli. NATO, Türkiye'nin ortak tatbikatlara katılımını azaltmalı. Türkiye'nin uzlaşmazlığı sadece İskandinav ülkelerinin üyelik hedeflerini tehlikeye atmıyor, Avrupa'nın da geniş kapsamlı güvenliğini riske atıyor.