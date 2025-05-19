Yine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı

Çöplerin sokaklardan toplanmaması pis kokulara ve çevre kirliliğine neden oldu. Kartal'da çöp dağları (Takvim.com.tr)

Kartal Belediyesi 'nde yeni bir çöp toplama rezaleti yaşanıyor. Kartal halkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı sabahına çöp dağları ile uyanmak zorunda kaldı.

Kartal'da çöp dağları (Takvim.com.tr)

AKLA ZİYAN SAVUNMA

Belediye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Herhangi bir neden yok. İnsanlar yazın gelmesiyle çok daha fazla zaman geçiriyorlar. Grev yok, olsaydı duyardınız''



Kartal'da çöp dağları (Takvim.com.tr)

AKILLARA BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZÜ GELDİ



Yaşanan durum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik, ''Çöp, çukur, çamur'' sözlerini akıllara getirdi.

İşte Kartal'daki çöp dağından Takvim.com.tr objektifine yansıyan görüntüler:

Kartal'da çöp dağları (Takvim.com.tr)

Kartal'da çöp dağları (Takvim.com.tr)