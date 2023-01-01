Sıkışan 6'lıya Okyanus Ötesi'nden destek! Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Foreign Policy'den tehdit dolu 2023 yazısı: "Kan banyosu..."

Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının önemli bir sembolü olan 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor. Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı vurgusuyla 2023'ün önemine dikkat çekiyor, açıkladığı proje ve eserlerle güçlü bir gelecek vadediyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa kendi iç çekişmeleri ve kısır siyaseti ile henüz bir vizyon ortaya koymuş değil.
Masanın iki baş aktörü CHP ve İYİ Parti arasında derin bir adaylık krizi mevcut.
Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane'de sergilediği adaylık tiyatrosu sonrası ipler iyiden iyiye kopmuş bunun sonucu olarak Akşener ve Kılıçdaroğlu 6'lı için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de 'kriz' masasına oturmuştu.
Görüşmeden uzlaşı çıkmayınca CHP lideri 'çoklu aday' söylemine sığındı. Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu yanıt geldi.