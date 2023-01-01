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    • 01.01.2023 21:10
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    Sıkışan 6'lıya Okyanus Ötesi'nden destek! Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Foreign Policy'den tehdit dolu 2023 yazısı: "Kan banyosu..."

    Adaylık kaosu, küçük hesaplaşmalar ve vizyonsuz kısır siyasetin gölgesinde sıkışan 6'lıya destek Okyanus Ötesi'nden geldi. ABD merkezli Foreign Policy isimli dergi 2023 seçimlerine ilişkin yayımladığı zamanlaması manidar yazıda "Türkiye'de seçimler özgür ve adil olmayacak" algısını yayıp, dünya kamuoyunu manipüle etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterip, 2023 seçimlerini "kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortam" olarak tanımlayan Foreign Policy'nin tehdit dolu bu yaklaşımı büyük tepki topladı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Foreign Policy’den tehdit dolu 2023 yazısı:

    Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının önemli bir sembolü olan 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor. Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı vurgusuyla 2023'ün önemine dikkat çekiyor, açıkladığı proje ve eserlerle güçlü bir gelecek vadediyor.


    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa kendi iç çekişmeleri ve kısır siyaseti ile henüz bir vizyon ortaya koymuş değil.

    Masanın iki baş aktörü CHP ve İYİ Parti arasında derin bir adaylık krizi mevcut.



    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane'de sergilediği adaylık tiyatrosu sonrası ipler iyiden iyiye kopmuş bunun sonucu olarak Akşener ve Kılıçdaroğlu 6'lı için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de 'kriz' masasına oturmuştu.

    Görüşmeden uzlaşı çıkmayınca CHP lideri 'çoklu aday' söylemine sığındı. Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu yanıt geldi.



        Masadaki adaylık kaosu, küçük hesaplaşmalar ve vizyonsuz kısır siyasetin gölgesinde sıkışan 6'lıya destek Okyanus Ötesi'nden geldi.

        ABD merkezli Foreign Policy isimli dergi 2023 seçimlerine ilişkin zamanlaması manidar bir yazı yayımladı.

        Söz konusu yazıda Ekrem İmamoğlu hakkındaki daha kesinleşmemiş karar üzerinden hüküm verilip, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş masumlaştırıldı.

        DÜNYA KAMUOYUNU MANİPÜLE ETME GİRİŞİMİ
        İmamoğlu ve Demirtaş örnekleriyle dünya kamuoyunu manipüle etmeye niyetlenen Foreign Policy, skandal bir şekilde "Türkiye'deki seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi hakim" algısını yaydı.

        İlgili yazının sonlarına doğru ise büyük bir skandal kayıtlara geçti.



        BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİLER
        Milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ABD merkezli dergide,"Erdoğan, iktidarı elinde tutmaya daha az bağlı kalsaydı ve bir seçim kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortamda kovulmayı beklemek yerine, kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı, çok farklı bir mirasa sahip olabilecek türden bir liderdi" cümleleri kullanıldı.

        2023 seçimlerini "kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortam" olarak tanımlayan Foreign Policy'nin tehdit dolu bu yaklaşımı büyük tepki topladı.
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        Haberler Güncel Sıkışan 6'lıya Okyanus Ötesi'nden destek! Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Foreign Policy'den tehdit dolu 2023 yazısı: "Kan banyosu..."
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