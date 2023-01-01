Sıkışan 6'lıya Okyanus Ötesi'nden destek! Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Foreign Policy'den tehdit dolu 2023 yazısı: "Kan banyosu..."

İlgili yazının sonlarına doğru ise büyük bir skandal kayıtlara geçti.







BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİLER

Milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ABD merkezli dergide,"Erdoğan, iktidarı elinde tutmaya daha az bağlı kalsaydı ve bir seçim kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortamda kovulmayı beklemek yerine, kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı, çok farklı bir mirasa sahip olabilecek türden bir liderdi" cümleleri kullanıldı.

2023 seçimlerini "kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortam" olarak tanımlayan Foreign Policy'nin tehdit dolu bu yaklaşımı büyük tepki topladı.



