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Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL'lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de renkli anlar yaşandı. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner'de, Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu. Karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki nüfus sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 00:09 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 01:08
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü ekrana kilitledi.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Alman gezgin Franziska Niehus sempatik tavırlarıyla geceye damga vurdu.

Karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki nüfus sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

SORU: Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir?

A) Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

Doğru Cevap: A şıkkı Karadeniz Bölgesi

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

Alman gezgin Franziska Niehus yarışmadan 50 bin TL alarak veda etti.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.

Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.