Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü ekrana kilitledi.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Alman gezgin Franziska Niehus sempatik tavırlarıyla geceye damga vurdu.
Karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki nüfus sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı.
SORU: Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
Alman gezgin Franziska Niehus yarışmadan 50 bin TL alarak veda etti.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Alman gezgin Franziska Niehus'un cevapladığı sorular.