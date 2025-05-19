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EGM 115. dönem ÖGG sınav tarihi 2025: Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarında yeni dönem için geri sayım sona erdi. 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 16 Mayıs itibarıyla resmen başladı. Sınava katılacak adaylar için önemli tarihler de netleşti.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 09:04
EGM 115. dönem ÖGG sınav tarihi 2025: Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 115. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin takvim ve detaylar belli oldu. Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken tüm tarihler, sınav süreleri ve ücret bilgileri açıklandı.

EGM 115. dönem ÖGG sınav tarihi 2025: Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sınav Tarihi Belli Oldu: 29 Haziran Pazar

115. Dönem ÖGG sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda ter dökerken, sınav giriş belgeleri 31 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında erişime açılacak.

EGM 115. dönem ÖGG sınav tarihi 2025: Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sınava girecek olan adayların belirtilen tarihlerde sınav yerlerini ÖGNET sistemi üzerinden sorgulamaları gerekiyor.

EGM 115. dönem ÖGG sınav tarihi 2025: Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Silahlı ve Silahsız Sınavlarda Süre ve Soru Dağılımı

Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Ancak silahlı güvenlik görevlisi adayları için sınav iki bölümden oluşuyor:

100 genel soru

25 silah bilgisi sorusu

Silahlı sınav için toplam süre 150 dakika olarak belirlenirken, yalnızca genel bilgi sorularının yer aldığı silahsız sınav için süre 120 dakika olacak.

EGM 115. dönem ÖGG sınav tarihi 2025: Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sınav Ücretleri Ne Kadar? Son Ödeme Tarihi 23 Mayıs

Adayların sınav giriş ücretlerini 23 Mayıs tarihine kadar yatırmaları gerekiyor.

Silahsız sınav için ücret: 550 TL

Silahlı sınav için ücret: 700 TL

Ücretlerin yatırılmaması durumunda adayların sınava katılımı mümkün olmayacak. Bu nedenle adayların ödeme işlemlerini zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.

Soru ve Cevap Anahtarı 1 Temmuz'da Yayınlanacak

Sınavın ardından, adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı 1 Temmuz 2025 tarihinde ÖGNET üzerinden erişime açılacak. Adaylar bu tarihten itibaren doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek.

Sonuçlar 18 Temmuz'da Açıklanacak

Dönem ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde ÖGNET sistemi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonucuna itirazda bulunmak isteyen adaylar, 21-23 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. İtiraz sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanacak.