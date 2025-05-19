Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 115. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin takvim ve detaylar belli oldu. Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken tüm tarihler, sınav süreleri ve ücret bilgileri açıklandı.