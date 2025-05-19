Sınav Ücretleri Ne Kadar? Son Ödeme Tarihi 23 Mayıs
Adayların sınav giriş ücretlerini 23 Mayıs tarihine kadar yatırmaları gerekiyor.
Silahsız sınav için ücret: 550 TL
Silahlı sınav için ücret: 700 TL
Ücretlerin yatırılmaması durumunda adayların sınava katılımı mümkün olmayacak. Bu nedenle adayların ödeme işlemlerini zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.
Soru ve Cevap Anahtarı 1 Temmuz'da Yayınlanacak
Sınavın ardından, adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı 1 Temmuz 2025 tarihinde ÖGNET üzerinden erişime açılacak. Adaylar bu tarihten itibaren doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek.
Sonuçlar 18 Temmuz'da Açıklanacak
Dönem ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde ÖGNET sistemi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonucuna itirazda bulunmak isteyen adaylar, 21-23 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. İtiraz sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanacak.