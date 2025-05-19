PKK'nın üst yapısı KCK'dan ilk sabotaj: "Kandil'i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek"

Türkiye, 40 yıllık terör belasını tarihe gömmekte kararlı. Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ve MHP Lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütü feshet" çağrısıyla başlayan tarihi süreç, 12 Mayıs'ta PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle sonuçlandı.
"ÖRGÜTSEL YAPI FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI"
Terör örgütü 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.