PKK'nın üst yapısı KCK'dan ilk sabotaj: "Kandil'i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek"

KCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa: Kandil'i boşaltmayacağız





"KANDİL'İ BOŞALTMAYACAĞIZ, KİMSE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE GİTMEYECEK"



Sharpress, KCK'lı terörist Hiwa'ya "Kandil'i boşaltma planınız var mı?" sorusunu yöneltti.



Hiwa, Kandil'i boşaltmayacaklarını, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karası, Sabri Ok ve diğer PKK elebaşlarının üçüncü ülkelere gitmeyeceğini söyledi.





Öte yandan Kandil'deki görüş ayrılığı KCK'lı Zagros Hiwa tarafından da dile getirildi.



PKK dışında diğer örgütlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebileceğini söyleyen Hiwa, "PKK, Apo'nun kurduğu bir harekettir. Diğer parti ve örgütlerde durum böyle olmayabilir; üyeler ve kadrolar kendi çıkarları ve düşünce biçimleri temelinde katılımda bulunabilirler. Ama PKK'da durum böyle değil. Biz buna toplumsal, özgür ve demokratik yaşam diyoruz" şeklinde konuştu.