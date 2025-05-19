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PKK'nın üst yapısı KCK'dan ilk sabotaj: "Kandil'i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek"

Terörsüz Türkiye girişiminin en önemli sacayağı, fesih kararı alan PKK'nın silah bırakma ve örgütsel dağılma takvimi olacak. Süreç birçok sabotaja ve sınama girişimlerine açık olduğundan tez vakitte aksiyon alınması elzem. Nitekim PKK'nın üst yapısı KCK'dan süreci sabote etmeye dönük ilk adım geldi. KCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, "barış süreci başlamadı" deyip "Sadece PKK silah bıraktı, diğerleri saldırabilir" ifadelerini kullandı. Kandil'i boşaltmayacaklarını söyleyen KCK'lı terörist, elebaşlarını üçüncü ülkelere göndermeyeceklerini iddia edip silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalıştı.

Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 13:49 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:05
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek

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Türkiye, 40 yıllık terör belasını tarihe gömmekte kararlı. Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ve MHP Lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütü feshet" çağrısıyla başlayan tarihi süreç, 12 Mayıs'ta PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesiyle sonuçlandı.

"ÖRGÜTSEL YAPI FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI"

Terör örgütü 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.

PKK 12 Mayıs'ta fesih kongresini topladıPKK 12 Mayıs'ta fesih kongresini topladı


Şimdi gözler PKK ve tüm şubelerinin silah bırakma sürecine çevrildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süreci anbean takip edecek.

Bu bağlamda Irak, IKBY ve Suriye'de silah bırakma noktaları belirlenecek. PKK'lı teröristler Türkiye'nin birlik ve kardeşliğini uzattığı kalleş keleşlerini buralarda teslim edecek.

PKK'nın üst yapısı KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilk sabotajPKK'nın üst yapısı KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilk sabotaj


PKK'NIN ÜST YAPISI KCK'DAN İLK SABOTAJ: BARIŞ SÜRECİ HENÜZ BAŞLAMADI

Daha önce akamete uğrayan PKK'nın silah bırakma süreçleri hafızalardaki yerini korurken yeni dönemi sabote etmek için fırsat kollayanlar da bulunuyor.

CIA'den MOSSAD'a MI6'dan BND'ye kadar birçok yabancı istihbarat kurumlarıyla temas halinde olan PKK'nın çatı yapısı KCK, süreci sabote etmeye dönük ilk adımını attı.

"SADECE PKK SİLAH BIRAKTI, DİĞERLERİ SALDIRABİLİR"

KCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, Kandil'e yakın Sharpress'e verdiği röportajda "Barış süreci henüz başlamadı" dedi. Fesih ve silah bırakma kararının sadece PKK'yı kapsadığını öne süren KCK'lı terörist, PYD-YPG (Suriye), PÇDK (Irak), PJAK (İran), YPJ ve diğer terör örgütlerinin silah bırakmayacağını söyledi.

Şu ifadeleri kullandı:

PKK kendini feshetti, silahlı mücadeleye son verdi ama bu sadece PKK'nın kararıdır, herkesin kararı değil. Diğer partilerin farklı çıkarları var. Bazı güçler kendi çıkarları doğrultusunda saldırmak isteyebilir.

KCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa: Kandil'i boşaltmayacağızKCK'nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa: Kandil'i boşaltmayacağız


"KANDİL'İ BOŞALTMAYACAĞIZ, KİMSE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE GİTMEYECEK"

Sharpress, KCK'lı terörist Hiwa'ya "Kandil'i boşaltma planınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Hiwa, Kandil'i boşaltmayacaklarını, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karası, Sabri Ok ve diğer PKK elebaşlarının üçüncü ülkelere gitmeyeceğini söyledi.


Öte yandan Kandil'deki görüş ayrılığı KCK'lı Zagros Hiwa tarafından da dile getirildi.

PKK dışında diğer örgütlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebileceğini söyleyen Hiwa, "PKK, Apo'nun kurduğu bir harekettir. Diğer parti ve örgütlerde durum böyle olmayabilir; üyeler ve kadrolar kendi çıkarları ve düşünce biçimleri temelinde katılımda bulunabilirler. Ama PKK'da durum böyle değil. Biz buna toplumsal, özgür ve demokratik yaşam diyoruz" şeklinde konuştu.

KCK'lı terörist silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalıştıKCK'lı terörist silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalıştı

SİLAHSIZLANMA SÜRECİNİ PAZARLIK MALZEMESİ ETTİ

PKK'nın silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalışan KCK, yine türlü bahanelere sığındı.

KCK'lı Hiwa, "Her gerilla Apo'nun özgürlüğü için silaha sarılmıştır. Apo özgür değilse, barış sürecini yönetemiyorsa gerillayı kimse ikna edemez" diyerek teröristlerin silah bırakmayacağını ima etti.

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