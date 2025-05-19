19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han'ın "tayin" emri... Mustafa Kemal Paşa'nın "Samsun'a varış" telgrafı

106 yıl önce bugün Milli Mücadele başladı (Takvim.com.tr / Arşiv)



PAROLA: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM



19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti.



Samsun'dan yakılan kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'a ardından da tüm yurda yayıldı. Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 102. yaşına giriyor.

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