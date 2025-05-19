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19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han'ın "tayin" emri... Mustafa Kemal Paşa'nın "Samsun'a varış" telgrafı

Tarihçilerin "Osmanlı Devleti'nin hazırladığı çok ciddi bir operasyon" diyerek tanımladığı Atatürk'ün Samsun'a çıkışına dair Osmanlı arşiv kayıtları yayımladı. Belgelerde Sultan Mehmed Vahideddin Han'ın emri ile Mustafa Kemal Paşa'nın Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin edilmesi ve Atatürk'ün Samsun'a çıktığını bildiren telgraf yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:08
19 Mayıs’ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han’ın tayin emri... Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a varış telgrafı

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19 Mayıs 1919'da düşman işgaline karşı Samsun'da fitili ateşlenen Milli Mücadele hamlesinin üzerinden tam 106 yıl geçti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümü kapsamında dönemin Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı.

19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı (Fotoğraf: Devlet Arşivleri Başkanlığı)19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı (Fotoğraf: Devlet Arşivleri Başkanlığı)

SULTAN VAHİDEDDİN'İN EMRİ İLE TAYİN EDİLDİ

30 Nisan 1919'da Sultan Mehmed Vahideddin Han'ın emri ile Mülga Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa'nın Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin edildiğine ilişkin belge servis edildi.

19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı (Fotoğraf: Devlet Arşivleri Başkanlığı)19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı (Fotoğraf: Devlet Arşivleri Başkanlığı)



19 MAYIS 1919... BÜYÜK GÜN

Milli Mücadele'nin başlayış günü olan 19 Mayıs 1919'da Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişi ve Padişah'ın Fahri Yaveri Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa'nın öğleden önce saat sekizde görevine başladığına dair belge.

106 yıl önce bugün Milli Mücadele başladı (Takvim.com.tr / Arşiv)106 yıl önce bugün Milli Mücadele başladı (Takvim.com.tr / Arşiv)

PAROLA: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti.

Samsun'dan yakılan kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'a ardından da tüm yurda yayıldı. Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 102. yaşına giriyor.

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