19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han'ın "tayin" emri... Mustafa Kemal Paşa'nın "Samsun'a varış" telgrafı

Türkiye, 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.
19 Mayıs 1919'da düşman işgaline karşı Samsun'da fitili ateşlenen Milli Mücadele hamlesinin üzerinden tam 106 yıl geçti.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümü kapsamında dönemin Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı.
19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı (Fotoğraf: Devlet Arşivleri Başkanlığı)
SULTAN VAHİDEDDİN'İN EMRİ İLE TAYİN EDİLDİ
30 Nisan 1919'da Sultan Mehmed Vahideddin Han'ın emri ile Mülga Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa'nın Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin edildiğine ilişkin belge servis edildi.
19 Mayıs'ın Osmanlı arşiv kayıtlarını yayımladı (Fotoğraf: Devlet Arşivleri Başkanlığı)
19 MAYIS 1919... BÜYÜK GÜN
Milli Mücadele'nin başlayış günü olan 19 Mayıs 1919'da Dokuzuncu Ordu Kıtaları Müfettişi ve Padişah'ın Fahri Yaveri Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa'nın öğleden önce saat sekizde görevine başladığına dair belge.