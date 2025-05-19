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19 Mayıs'ta Gabar'da "Terörsüz Türkiye" yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek

Şırnak'taki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:52
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek

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Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençler ile Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

ÖLÜM DEĞİL KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK
Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Ekran görüntüsü)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Ekran görüntüsü)

BÜTÜN SİYASİ PARTİLER SÜRECE OMUZ VERECEĞİZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrılarıyla ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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