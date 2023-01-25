Alman gazeteci Klaus Jürgens, Batı medyasının Türkiye'ye karşı giriştiği algı operasyonunu deşifre etti

Gelişen ve büyüyen Türkiye'den hazımsızlık duyan Batı, 2023 seçimleri yaklaştıkça Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Özellikle son dönemde Batı medyası da Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine algı çalışmalarına hız verdi.
The Economist, Wall Street Journal, Bloomberg, Washington Post, Financial Times, Alman Der Spiegel gibi Batı'nın öne çıkan medya organlarında Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye manipülatif haberlerle "Küresel Çete" tarafından operasyon çekilmeye çalışılırken, yurt içinde de özellikle 6'lı masa temsilcileri başta olmak üzere muhalifler bu operasyona çanak tutuyor.
THE ECONOMIST'IN SKANDAL MANŞETİ
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı analizle Türkiye'nin dış politikadaki etkilsine yer veren İngiltere'nin Londra merkezli The Economist dergisi, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından skandal bir habere imza atmıştı.
"TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE OLABİLİR"
Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın gölgesinin yer aldığı skandal görseli manşetine taşıyan gazete haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı ve Türk demokrasisini hedef aldı.
Sosyal medyadan paylaşılan haberde, "Kusurlu bir demokrasi, tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde" şeklinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi.
ALMAN DER SPIEGEL: "TÜRKİYE BİR DİKTATÖRLÜĞE DOĞRU MU YÖNELİYOR?"
Küresel Çete' operasyonlarına kesintisiz devam ederken, bu medya organlarına Alman Der Spiegel de eklendi. Muhalefetin "Başkan Erdoğan aday olamaz" iddiasını kaynak gösteren Der Spiegel dergisi, Başkan Erdoğan'ın yapılacak seçimlerde aday olamayacağı imasında bulundu.