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ÖZEL | Aslan'ın sarayında kutlama! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını 25. kez zirveye yazdırdı ve beşinci yıldızın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından rams Park'ta coşkulu bir kutlama başladı. O anları takvim.com.tr görüntüledi.

Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 23:14 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 23:26
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç

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Sezon boyunca gösterdiği performansla rakiplerine önemli bir fark atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu. Cimbom, Kayserispor'u 3-0 yendi ve 5. yıldızı göğsüne taktı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, bitiş düdüğü sonrasında orta sahada sevinmeye başladı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, bitiş düdüğü sonrasında orta sahada sevinmeye başladı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Sarı kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera kaydetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Rams Park'ta kutlamalar başladı.

Rams Park'ta şampiyonluk kutlamalarının başladığı an (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Rams Park'ta şampiyonluk kutlamalarının başladığı an (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Galibiyetin ardından ışık şovların başladığı Rams Park'ta binlerce taraftar da bu gösteriye eşlik etti. Büyük destek verilen futbolcular, teknik heyet ve yönetimle birlikte büyük bir coşku yaşandı.

Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi müziği binlerce kişiye dinletildi. Gelecek sezon bu arenada başarılı olmak için mücadele verecek olan Aslan, rakiplerine de göndermede bulundu.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

OSIMHEN KRALLAR GİBİ

Bu sezonun aslan payına sahip olan Victor Osimhen, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Nijeryalı golcü, sahanın içerisinde büyük ilgi görürken çok sayıda taraftarla fotoğraf çektirdi.

Mauro Icardi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Mauro Icardi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ICARDI YİNE YILDIZ!

Galatasaray'da daha önce iki şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, bu sezonu kapatmasına rağmen kutlamalara katıldı. Arjantinli futbolcuya taraftarlar destek verip fotoğraf çekildi.

Metehan Baltacı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Metehan Baltacı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

"GERÇEK 5. YILDIZI TAKTIK"

Kutlamalar sırasında Takvim.com.tr'ye konuşan Metehan Baltacı "Hak ettiğimiz kupayı aldık. Gerçek 5. yıldızı taktık. Gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Eyüp Aydın (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Eyüp Aydın (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

"2 MAÇIMIZ DAHA VAR"

Sarı kırmızılı ekibin gurbetçi futbolcusu Eyüp Aydın ise; "Çok mutluyuz. 5. yıldızımız bu. Güzel bir sezon geçirdik. 2 maçımız daha var. Hayırlısıyla sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.

China Suarez (Takvim.com.tr Foto Arşiv)China Suarez (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

"ŞAMPİYON GALATASARAY"

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez de takvim.com.tr'ye konuştu. Güzel yıldız, "Çok mutluyum. Şampiyon Galatasaray" dedi.

İbrahim Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)İbrahim Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

"NE KADAR GURURLA KUTLASAK AZ"

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından; "Tüm Galatasaraylıların şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlayacağı bir akşam yaşıyoruz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Ne kadar gururla kutlasak azdır. Okan hocam, ekibimizi, futbolcularımızı, başkanımızı ve yönetimimizi kutluyoruz. Bu gece çok mutluyuz. İnşallah bu mutluluklar devam eder." ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Berkan Kutlu (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

"ÇOK GÜZEL ÇOK İYİ"

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Berkan Kutlu da, şampiyonlukla ilgili olarak; "Çok güzel, çok iyi" diye konuştu.

Galatasaraylı futbolcular doyasıya eğlendi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Galatasaraylı futbolcular doyasıya eğlendi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

POCI SENTA İLE KUTLAMA

Cimbom'un şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte futbolcular, son dönemde özellikle Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün ile özdeşleşen "Vidradı Em Voce (Poci Senta)" şarkısıyla kutlama yaptı.

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