ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç

İbrahim Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

"NE KADAR GURURLA KUTLASAK AZ"

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından; "Tüm Galatasaraylıların şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlayacağı bir akşam yaşıyoruz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Ne kadar gururla kutlasak azdır. Okan hocam, ekibimizi, futbolcularımızı, başkanımızı ve yönetimimizi kutluyoruz. Bu gece çok mutluyuz. İnşallah bu mutluluklar devam eder." ifadelerini kullandı.