ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç

Sezon boyunca gösterdiği performansla rakiplerine önemli bir fark atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu. Cimbom, Kayserispor'u 3-0 yendi ve 5. yıldızı göğsüne taktı.
Sezon boyunca gösterdiği performansla rakiplerine önemli bir fark atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu. Cimbom, Kayserispor'u 3-0 yendi ve 5. yıldızı göğsüne taktı.
Sarı kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera kaydetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Rams Park'ta kutlamalar başladı.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU
Galibiyetin ardından ışık şovların başladığı Rams Park'ta binlerce taraftar da bu gösteriye eşlik etti. Büyük destek verilen futbolcular, teknik heyet ve yönetimle birlikte büyük bir coşku yaşandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI
Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi müziği binlerce kişiye dinletildi. Gelecek sezon bu arenada başarılı olmak için mücadele verecek olan Aslan, rakiplerine de göndermede bulundu.
OSIMHEN KRALLAR GİBİ
Bu sezonun aslan payına sahip olan Victor Osimhen, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Nijeryalı golcü, sahanın içerisinde büyük ilgi görürken çok sayıda taraftarla fotoğraf çektirdi.
ICARDI YİNE YILDIZ!
Galatasaray'da daha önce iki şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, bu sezonu kapatmasına rağmen kutlamalara katıldı. Arjantinli futbolcuya taraftarlar destek verip fotoğraf çekildi.
"GERÇEK 5. YILDIZI TAKTIK"
Kutlamalar sırasında Takvim.com.tr'ye konuşan Metehan Baltacı "Hak ettiğimiz kupayı aldık. Gerçek 5. yıldızı taktık. Gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"2 MAÇIMIZ DAHA VAR"
Sarı kırmızılı ekibin gurbetçi futbolcusu Eyüp Aydın ise; "Çok mutluyuz. 5. yıldızımız bu. Güzel bir sezon geçirdik. 2 maçımız daha var. Hayırlısıyla sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.
"ŞAMPİYON GALATASARAY"
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez de takvim.com.tr'ye konuştu. Güzel yıldız, "Çok mutluyum. Şampiyon Galatasaray" dedi.
"NE KADAR GURURLA KUTLASAK AZ"
Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından; "Tüm Galatasaraylıların şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlayacağı bir akşam yaşıyoruz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Ne kadar gururla kutlasak azdır. Okan hocam, ekibimizi, futbolcularımızı, başkanımızı ve yönetimimizi kutluyoruz. Bu gece çok mutluyuz. İnşallah bu mutluluklar devam eder." ifadelerini kullandı.
"ÇOK GÜZEL ÇOK İYİ"
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Berkan Kutlu da, şampiyonlukla ilgili olarak; "Çok güzel, çok iyi" diye konuştu.
POCI SENTA İLE KUTLAMA
Cimbom'un şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte futbolcular, son dönemde özellikle Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün ile özdeşleşen "Vidradı Em Voce (Poci Senta)" şarkısıyla kutlama yaptı.