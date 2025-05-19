DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor.
İmralı'da yürütülen diplomasilerin ardından PKK 12 Mayıs'ta silah bıraktığını açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor.
İmralı'da yürütülen diplomasilerin ardından PKK 12 Mayıs'ta silah bıraktığını açıklamıştı.
YENİ BİR KARDEŞLİK SÖZLEŞMESİ
Terör örgütünün kendisini lağvettiğini açıklamasından sonra DEM Parti adına Pervin Buldan dün bir kez daha İmralı'ya gitti. DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğersiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.
SİYASİ TUR BAŞLIYOR
Tüm bu gelişmeler ışığında DEM Parti, siyasi partilerle tekrar görüşme turuna çıkıyor.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, DEM Parti heyeti siyasi partileri ziyaret edecek.
Heyet, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.
HEYETTE YER ALACAK İSİMLER DE BELLİ OLDU
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu.
BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON ÇAĞRISI
Hemen ardından Gelecek dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması gerektiğine işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması samimi teklif ve temennimizdir. İkinci olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kuruluna sunulmalıdır.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin hız kazandığı, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin devamlı farklı yüz ve yönlerinin tezahür ettiği bir dönemde, Türkiye'mizin aracısız ve bağlantısız şekilde, yalnızca kendi imkanlarıyla terörsüz yeni yüzyılı inşa etmesi muazzam bir olaydır. Hepsinden daha mühimi ise Türkiye'miz ülkeler arası ihtilafların çözüm adresi, diplomatik manevraların ve diyalog manivelaların güvenilir merkezi, barış ve huzur arzularının sivrilen mihveridir."
NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÇAĞRISINA YANIT
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrılarıyla ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.