Alman Stern dergisinden Başkan Erdoğan için küstah sözler! Küresel Çete bu kez onlar üzerinden saldırdı

Türkiye'de seçim sürecine girilirken, Türkiye üzerinde söz sahibi olmak isteyen "Küresel Çete"nin saldırıları da arttı. Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı mühendisliğine girişen Batı medyası her gün yeni bir skandala imza atarken, sahneye ise her gün bir başka medya kuruluşu çıkıyor.
STERN'DEN SKANDAL KAPAK
Bloomberg, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel ve Washington Post gibi "Küresel Çete"nin algı aparatları arasına bu kez de Alman Stern dergisi eklendi. Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden bir analiz yayınlayan dergi, manşetinde Başkan Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
"Kundakçı Erdoğan" kapağı ile yayınlanan dergide, "Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" başlıklı bir yazı yayınlandı.
Yazıda "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor." ifadelerine yer verildi.
Başkan Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğinin altını çizen Stern, "Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor" yorumunda bulundu.
SEÇİMLERDE HİLE İMASI
"Erdoğan, Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor" diyen Alman dergi yazıda şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor."
SON ÖRNEK BLOOMBERG'Tİ
Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı çalışmalarına imza atan Batı medyası, son olarak Bloomberg üzerinden bir kez daha saldırıya geçmişti.
NATO ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT
Türkiye'nin özellikle İsveç olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili red kararı Bloomberg'i kudurttu. İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına kol kanat germesi, ülkenin başkentinde terör örgütü üyeleri tarafından Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları görmezden gelen ABD merkezli Bloomberg, NATO üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.
NATO'ya üye ülkelerin Türkiye harici Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine onay verdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin red kararının ise "aldatıcı talepler"e dayandığını iddia etti. "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı analizde, her 10 İsveçli'den 8'inin Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi.