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    • Dünya
    • 26.01.2023 09:36
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    • 26.01.2023 09:36
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    Alman Stern dergisinden Başkan Erdoğan için küstah sözler! Küresel Çete bu kez onlar üzerinden saldırdı

    Son dakika haberi | Bloomberg, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel ve Washington Post gibi "Küresel Çete"nin Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine yaptığı algı operasyonlarının maşası konumunda olan yayın organları arasına şimdi de Alman Stern dergisi eklendi. Türkiye'de yapılacak seçimle ilgili analiz hazırlayan Alman dergi manşetinde Başkan Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Stern dergisinden Başkan Erdoğan için küstah sözler

    Türkiye'de seçim sürecine girilirken, Türkiye üzerinde söz sahibi olmak isteyen "Küresel Çete"nin saldırıları da arttı. Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı mühendisliğine girişen Batı medyası her gün yeni bir skandala imza atarken, sahneye ise her gün bir başka medya kuruluşu çıkıyor.

    STERN'DEN SKANDAL KAPAK
    Bloomberg, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel ve Washington Post gibi "Küresel Çete"nin algı aparatları arasına bu kez de Alman Stern dergisi eklendi. Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden bir analiz yayınlayan dergi, manşetinde Başkan Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
    "Kundakçı Erdoğan"     kapağı ile yayınlanan dergide, "Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" başlıklı bir yazı yayınlandı.

    Yazıda "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor." ifadelerine yer verildi.

    Başkan Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğinin altını çizen Stern, "Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor" yorumunda bulundu.

    SEÇİMLERDE HİLE İMASI
    "Erdoğan, Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor"     diyen Alman dergi yazıda şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor."

    SON ÖRNEK BLOOMBERG'Tİ
    Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı çalışmalarına imza atan Batı medyası, son olarak Bloomberg üzerinden bir kez daha saldırıya geçmişti.

    NATO ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT
    Türkiye'nin özellikle İsveç olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili red kararı Bloomberg'i kudurttu. İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına kol kanat germesi, ülkenin başkentinde terör örgütü üyeleri tarafından Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları görmezden gelen ABD merkezli Bloomberg, NATO üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

    NATO'ya üye ülkelerin Türkiye harici Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine onay verdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin red kararının ise "aldatıcı talepler"e dayandığını iddia etti. "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı analizde, her 10 İsveçli'den 8'inin Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi.

        Ankara'nın açıkça hedef alındığı analizde şu ifadeler kullanıldı:

        "ERDOĞAN'A BASKI YAPILMALI"
        ABD ve Avrupa'nın bu çıkmazı çözmesi gerekiyor. (NATO) İttifak liderleri, en geç 18 Mayıs'a kadar, yani üyelik için başvurularının üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak şekilde, İskandinav ülkelerinin başvurusunu onaylaması için Erdoğan'a baskı yapmalı.

        ABD VE NATO'YA SESLENDİLER
        Aynı yazıda, Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar konusunda Batı'ya çağrıda bulunuldu:

        Türkiye direnirse ABD Kongresi, Ankara'ya F-16 savaş uçağı satışını durdurarak yanıt vermeli. NATO, Türkiye'nin ortak tatbikatlara katılımını azaltmalı. Türkiye'nin uzlaşmazlığı sadece İskandinav ülkelerinin üyelik hedeflerini tehlikeye atmıyor, Avrupa'nın da geniş kapsamlı güvenliğini riske atıyor.

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