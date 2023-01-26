Alman Stern dergisinden Başkan Erdoğan için küstah sözler! Küresel Çete bu kez onlar üzerinden saldırdı

Türkiye'de seçim sürecine girilirken, Türkiye üzerinde söz sahibi olmak isteyen "Küresel Çete"nin saldırıları da arttı. Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı mühendisliğine girişen Batı medyası her gün yeni bir skandala imza atarken, sahneye ise her gün bir başka medya kuruluşu çıkıyor.

STERN'DEN SKANDAL KAPAK

Bloomberg, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel ve Washington Post gibi "Küresel Çete"nin algı aparatları arasına bu kez de Alman Stern dergisi eklendi. Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden bir analiz yayınlayan dergi, manşetinde Başkan Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.