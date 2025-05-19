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Karadeniz'de yeni keşif! Türkiye'nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar

Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük yeni keşif Türkiye’nin jeopolitik önemini güçlendirdi. Keşif miktarı 785 milyar metreküpe, ekonomik büyüklük 320 milyar dolara yükselirken, ülkedeki tüm hanelere gaz sağlayacak 37 yıllık rezerve ulaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Karadeniz’de yeni keşif! Türkiye’nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar

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Türkiye, Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda keşfettiği 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezerviyle enerji arz güvenliğini pekiştirirken; keşfin, Türkiye'nin uluslararası arenada merkez ülke olma hedefini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

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37 YILLIK REZERV
Enerji filosuna 2022'de katılan Abdulhamid Han'ın Göktepe-3 kuyusunda yaptığı büyük keşif ile Karadeniz'deki toplam keşif miktarı 785 milyar metreküpe ulaştı. Yapılan keşiflerin bugünkü piyasa rakamlarına göre ekonomik büyüklüğü 320 milyar doları bulurken, Türkiye'deki bütün hanelere 37 yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek rezerv büyüklüğüne ulaşılmış oldu.

Fatih gemisi (AA)Fatih gemisi (AA)

HEDEF 4 TRİLYON METREKÜP
Karadeniz'de çalışmalar sürerken, uzmanlar bölgede varlığı tahmin edilen gaz miktarının 4 trilyon metreküp olduğunu kaydediyor. Türkiye doğalgazın tamamını keşfedebilmek için Amasra, Sakarya, Çaycuma ve Göktepe sahalarında arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yavuz gemisi (AA)Yavuz gemisi (AA)

BAĞIMLILIK AZALACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki yeni keşfe ilişkin, "75 milyar metreküp rezerv ve 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Oruç Reis gemisi (AA)Oruç Reis gemisi (AA)

EL BÜYÜTTÜK
Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener de enerjide yapılan keşiflerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu destekleyici rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık oyunda elini, kartını büyüttü. Türkiye, hem siyasi hem askeri hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu daha da güçlendiriyor ve bunu enerji kartıyla taçlandırıyor. Yapılan keşifler, üretimin peyderpey artırılması, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil Somali gibi yurt dışındaki faaliyetlerinde gayret gösteriyor olması, bunların hepsi bizi umutlandıran Türkiye'nin merkez ülke olma hedefini daha da güçlendiren adımlar."

Kanuni gemisi (AA)Kanuni gemisi (AA)

"Balkan ülkelerine doğalgaz ihraç ediyorduk. Suriye'yi de ekliyoruz. Diğer taraftan Nahçıvan'a da gaz sevkiyatı devam edecek. İşte bu bağlamda Türkiye doğalgaz ticaretinde de merkez olma pozisyonu güçlendiriyor. Her yapılan keşfi bu anlamda da düşünebiliriz."

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi (AA)Barbaros Hayreddin Paşa gemisi (AA)

GÜNLÜK ÜRETİM 9 MİLYON METREKÜP
Karadeniz'de keşfedilen gazın ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 9 milyon metreküplük üretime ulaşıldı.

Abdülhamid Han gemisi (AA)Abdülhamid Han gemisi (AA)

Yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) 2026'nın üçüncü çeyreğinde hizmete alınması ile üretim günlük 20 milyon metreküplere ulaşacak. Böylece Türkiye ihtiyacının yüzde 15'ini kendi gazı ile karşılamış olacak.

Karadenizdeki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacakKaradenizdeki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak

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