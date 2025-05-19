Karadeniz’de yeni keşif! Türkiye’nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar

Oruç Reis gemisi (AA)

EL BÜYÜTTÜK

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener de enerjide yapılan keşiflerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu destekleyici rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık oyunda elini, kartını büyüttü. Türkiye, hem siyasi hem askeri hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi ve bu konumunu daha da güçlendiriyor ve bunu enerji kartıyla taçlandırıyor. Yapılan keşifler, üretimin peyderpey artırılması, Türkiye'nin sadece yurt içinde değil Somali gibi yurt dışındaki faaliyetlerinde gayret gösteriyor olması, bunların hepsi bizi umutlandıran Türkiye'nin merkez ülke olma hedefini daha da güçlendiren adımlar."